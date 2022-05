Muž odtáhl ženu do lesíka a znásilnil ji, vrchní soud mu potvrdil 8,5 roku

Tehdy sedmadvacetiletá žena v lednu 2019 brzy ráno vystoupila z autobusu na zastávce Bartákova v brněnské Líšni, kde ji o chvíli později napadl o rok mladší muž.

„Chytil ji za ruku a začal ji táhnout směrem do lesíka vedle chodníku. Při tom jí říkal něco ve smyslu, že se mu strašně líbí, že si jí všiml už v tom autobuse,“ vylíčila policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Ve skrytu stromů útočník ženu brutálně znásilnil, okradl a utekl. Policisté po něm vyhlásili pátrání, které dlouho bylo bezvýsledné.

Bojčuka podle serveru Novinky.cz dopadli až poté, co přepadl další ženu na Šumpersku, kterou tentokrát pouze okradl. Soud jej následně na dva roky vyhostil z Česka, načež brněnští kriminalisté zjistili, že má na svědomí i znásilnění v Brně. Poté, co se do Česka vrátil, byl znovu zatčen v Krkonoších.

Krajský soud v Brně letos v únoru došel k závěru, že Bojčuk se ženy nejprve zeptal, zda si s ním chce užít. Když odmítla, vynutil si styk násilím. Oběť sice při ataku utrpěla jen lehčí zranění, trpí však posttraumatickou stresovou poruchou a bojí se chodit ven.

Soud Ukrajince poslal na 8,5 roku do vězení, proti čemuž se odvolal. Vrchní soud v Olomouci nicméně dnes verdikt potvrdil. „Rozsudek byl správný ohledně délky i trestu. Změna spočívá pouze v tom, že byla poškozené navýšena náhrada nemajetkové újmy ze 700 tisíc na 1,16 milionu korun,“ informoval mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.