Zloděj nakradl věcí, že by z nich vybavil prodejnu kol i stavební firmu

Pětadvacetiletý muž z Brna se někdy sám, jindy s komplicem vloupával do stavebních buněk, rodinných domů, nebytových prostor i novostaveb.

„Kradl vše, co mu přišlo pod ruce. Z toho, co odcizil, by si mohl pořídit prodejnu jízdních kol nebo malou stavební firmu,“ popisuje policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Mladíkovou kořistí se stalo mimo jiné 42 jízdních kol či desítky kusů nářadí všeho druhu jako pily, brusky, elektrická kladiva, stavební lasery nebo elektrocentrály. Odnášel také vybavení novostaveb jako vodovodní baterie, vysavač nebo televizor.

Od loňského září do letošního června policisté zdokumentovali 67 případů, při nichž nenechavec způsobil škodu za téměř 1,8 milionu korun. To však nebyly jeho jediné prohřešky.

„Během těchto měsíců také řídil auto i přes platný zákaz řízení a ještě za volant usedl pod vlivem návykových látek. Nyní může skončit za mřížemi,“ sděluje Hrůzová.