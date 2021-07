VIDEO: Ženu vyvedli z MHD kvůli chybějící roušce. Při potyčce si zlomila ruku

Úterní noční cesta domů do brněnské části Slatina měla pro Hanu Šustkovou nepříjemnou dohru. V trolejbuse linky 33 neměla nasazený respirátor, čehož si všiml spolucestující, upozornil řidiče a ten ženu požádal, aby si ochranu úst nasadila, anebo vystoupila.

„Mám průkaz ZTP, nemusím roušku nosit,“ tvrdí Šustková s tím, že průkaz sice nosí u sebe, ale potřebné lékařské potvrzení podle vzoru od právníka jí lékaři opakovaně odmítají vydat.



„Zavolali na mě měšťáky. Opakovala jsem jim, že jednají protizákonně. Roušku jsem si odmítla nasadit. Zaprvé ji nenosím, ani jsem ji neměla sebou. A pak jsem pořád opakovala, že mám průkaz ZTP. Ani ho nechtěli vidět,“ stěžuje si devětačtyřicetiletá Šustková.

Strážníci, kteří přijeli na ulici Olomouckou, však podle jejich mluvčího nejdříve chtěli vše vyřešit domluvou a vklidu.



„Strážníci po nastoupení do vozidla velmi zdvořile a trpělivě ženě vysvětlovali situaci a upozornili ji na to, že pokud si nenasadí nanoroušku nebo respirátor, spoj zůstane stát v zastávce. Ujistili ji také, že pokud s postupem hlídky nesouhlasí, může si na ni později stěžovat,“ sdělil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem s tím, že žena spolupráci odmítla a chovala se hrubě. Potvrzení o tom, že nemusí ze zdravotních důvodů nosit respirátor, od ní strážníci neviděli.

Šustková tvrdí, že to strážníci ji vyvedli ven hrubým způsobem. „Na ženskou si troufal. Porval mě a hodil mě na zem. Vyloženě mě chňapl za ruku a zlomil mi ji. Ani ze země mě nezvedli. Zařvala jsem, vím, že to znělo jako hysterický řev. Ale on mně v tom momentě tu ruku zlomil. Možná mě bude čekat operace,“ popisuje žena.



Zlomenina v rameni

Redakce iDnes.cz má lékařskou zprávu z Úrazové nemocnice Brno, kam Šustkovou převezla ještě v noci sanitka, k dispozici. Lékař v ní zranění posoudil jako dislokovanou zlomeninu v levém rameni. Teď je žena zafixovaná od krku do pasu, ruku má připevněnou k trupu.

Jenže podle mluvčího strážníků si žena zlomeninu přivodila sama. „Strážníci opakovali výstrahu, že pokud si nanoroušku nebo respirátor paní nenasadí, budou nuceni zakročit. To se nakonec stalo a strážníci zvolili v danou chvíli nejmírnější možnou formu. Uchopili ženu za ruce a vyvedli ji na ulici, kde záměrně plnou vahou padla na zem. Strážníci se ještě snažili její pád zbrzdit, aby se neporanila, a protože si stěžovala, že se jí ztěžka dýchá, hned přivolali sanitku. Žena strážníky opakovaně urážela velmi sprostými nadávkami,“ doplnil mluvčí.



Případem se už zabývala i inspekce městské policie. Strážníci podle ní nepochybili. „Podobné situace standardně a průběžně vyhodnocuje inspekce ředitele, takže tento případ i na základě videozáznamů prošetřila hned následující den. Postup byl adekvátní a hlídka nepochybila. O případu jsme v souladu se zákonem vyrozuměli i Policii ČR,“ uvedl Ghanem.

„Podám trestní oznámení“

Žena při zásahu natáčela strážníky na video. To na sociálních sítích vysílala živě. V pátek odpoledne mělo jedno ze zveřejněných videí asi 1400 sdílení, druhé více než 700 komentářů a více než 8 tisíc zhlédnutí.



Na záznamu je především slyšet její křik o pomoc, vulgarity a také nesouhlasné reakce spolucestujících. „Ty tlustý prase, co si to dovoluješ, tahat ženskou a házet ji na zem? Jste normální?“ křičí Šustková na videu na strážníky. Padají i ostřejší nadávky.

„Opravdu mě ta ruka bolela, nechtěla jsem být sprostá, ale to prostě nešlo. Nedošlo mi, že to půjde rovnou veřejně po sociálních sítích. Ale byla to obrana. Chodí mi teď urážky, že jsem na pervitinu, že mám jít do blázince. Jenže nikdo si neuvědomuje tu bezmoc,“ komentovala pro iDnes.cz Šustková.



V úterý to nebylo poprvé, co Šustkovou konfrontovali strážníci kvůli chybějící ochraně úst a nosu. Přestupek z poloviny května jí byl odložen. Tentokrát chce na zasahující hlídku městské policie podat trestní oznámení. „Hned co vyřídím všechny doktory, půjdu trestní oznámení podat. Toto si přece nemůžou dovolit,“ říká žena.