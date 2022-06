Hledají se pamětníci fabriky Zbrojovka, příběhy přispějí do chystané knihy

„V Husovicích jsme viděli pána vyhazovat skleněné desky a svitkové filmy do kontejneru. Jakožto fotografa mě to zaujalo, a tak jsme jej přesvědčili, aby to místo vyhození dal nám,“ popisuje situaci fotograf Roman Franc.

Celou tu dobu až dodneška veškerý materiál s kamarádem skladoval. „Bylo toho téměř na dvě malá auta a čekal jsem, co s tím dál,“ vypráví Franc.

Základ fotoarchivu tvoří snímky z poválečného období. Historicky cenné záběry dokumentují například návštěvy významných osobností, zahájení výstav a veletrhů, sportovní události nebo uvádění nových výrobků.

Z fotografického hlediska jsou podle France zajímavé zejména snímky, které zachycují prchavé pomíjivé okamžiky z běžného denního provozu Zbrojovky.

Brněnská Zbrojovka byla jednou z nejvýznamnějších výrobních společností 20. století v Československu. A tento fenomén teď oživuje Turistické informační centrum (TIC) Brno spolu s Muzeem města Brna a společností CPI Property Group, jež areál Nové Zbrojovky vlastní.

Projekt bude mít několik linek. Teď startuje jeho první a důležitá fáze – sběr vzpomínek pamětníků této slavné brněnské éry. „Fenomén Zbrojovka je velké téma letošního roku a součást projektu Brno Industrial, za který jsme dostali cenu v odborné soutěži. Tento projekt totiž zajímá nejen turisty, ale i odborníky,“ přibližuje ředitelka TIC Brno Jana Janulíková.

Areál bývalé továrny v Židenicích je podle Janulíkové klíčové místo pro Brno. „Na Zbrojovce se toho teď hodně děje. V minulosti tam byl podnik, který patřil k nejvýznamnějším výrobním podnikům v Československu. V současné době je v nové etapě a vznikne tam něco úplně nového. Rozhodli jsme se tento fenomén zachytit,“ pokračuje Janulíková.

„Vydáme publikaci, máme připravenou i prohlídkovou trasu. Teď hledáme pamětníky, kteří se podělí o své příběhy. V dobách jejího největšího rozvoje tam pracovalo zhruba deset tisíc lidí. Spousta lidí tak zná někoho, kdo ve Zbrojovce pracoval,“ prozrazuje Janulíková.

Střípky příběhů a velké focení Zbrojováků

Příběh Zbrojovky je podle ní fascinující a TIC ho chce zprostředkovat co nejautentičtěji jako mozaiku střípků ze života lidí, kteří vybudovali ze Zbrojovky fenomenální podnik s mezinárodním renomé. Svoje příběhy mohou lidé zasílat přes formulář nebo je sepsat a poslat poštou do TIC Brno (Radnická 365/2, 602 00 Brno) či donést do infocentra Pod krokodýlem. Jejich sběr potrvá minimálně do konce roku.

„V rámci křtu knihy a zahájení výstavy bychom rádi podnikli velkolepé focení a pořídili hromadnou fotografii všech Zbrojováků, které se nám podaří najít. S těmi, kteří budou chtít, budeme spolupracovat i nadále při online prezentaci projektu,“ dodává Janulíková.

Zbrojovka byla založena v roce 1918 pod názvem Československé závody na výrobu zbraní. Od počátku se tam opravovaly automobily, pušky, telefonní i železniční zařízení. Vyráběly se zbraně pro wehrmacht a Waffen-SS, v roce 1945 tam poznala světlo světa známá značka traktorů Zetor.

„Nechceme zapomenout na historickou hodnotu tohoto místa, ale naopak připomínat a ukazovat, že Zbrojovka zkrátka byla, je a bude navždy fenomenální. Projekt Nové Zbrojovky si bereme s týmem za svůj a jeho odkaz je pro nás jako odkaz rodiny, kterého si vážíme. Chceme tomuto místu dál dělat čest a opět ho naplnit životem,“ říká Miroslav Pekník z CPI Property Group, která areál Nové Zbrojovky vlastní.