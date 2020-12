Na novou zastávku se lidé nedostanou, Brno nestíhá vybudovat přístup

Ke stanici, která je součástí dlouho připravované opravy a elektrifikace trati z Brna do Střelic za 1,8 miliardy korun, se totiž nedá nijak dostat. Od zástavby ve Starém Lískovci ji odděluje louka i potok Leskava a ještě několik let to tak nejspíš zůstane.

Brno totiž ve své městské části nestíhá postavit přístupové cesty společně s novým dopravním uzlem MHD, a to navzdory slovům náměstka primátorky Roberta Kerndla (ODS) ze začátku letošního roku.

„Projekt je nachystaný, většinu pozemků máme vykoupenou. Chceme, aby nový dopravní uzel vyrostl do konečného termínu opravy trati,“ oznamoval Kerndl, který má v gesci investice i dopravu.

Jenže ani po téměř roce město všechny parcely nevlastní. „Převážná část pozemků již byla vykoupena, se zbylými vlastníky stále probíhají komplikovaná jednání včetně vyvlastňovacího řízení,“ informuje Anna Dudková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Podle Kerndla dnes město kontroluje 80 až 85 procent pozemků, proti plánovanému dokončení zastávky tak zůstává ve skluzu.



„Rádi bychom to stihli, ale víte, jak to je,“ komentuje Kerndl zdržení. S tím už počítají i železničáři, kteří jednají o tom, jak stanici zabezpečit, aby se na peron ani do podchodu do jejího zprovoznění nikdo nedostal.

Brno už má územní rozhodnutí na chystaný dopravní uzel, k němuž plánuje prodloužit linky ze současné konečné stanice na Osové, další postup je však pozastaven.

„Stavba se nachází v záplavovém území a násypové těleso terminálu vytvoří v území určitou bariéru pro rozliv Leskavy. Bude to kompenzováno vytěžením hlíny zhruba metr nade dnem koryta Leskavy podél tělesa terminálu,“ přibližuje další vývoj mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová.

Problémy se silnicí mezi domy

Přes potok se cestující následně dostanou po plánované lávce. Teprve poté, až bude mít město v ruce povolení na úpravu koryta, rozběhne proces k získání stavebního povolení na samotný dopravní uzel a další přidružené stavby, jako jsou například kanalizace nebo trolejové vedení.

Situace se komplikuje i kvůli ulici U Leskavy. Právě po ní by měly k vlakové zastávce do nového terminálu jezdit vozy MHD, jenže kvůli omezením je možné tudy vést pouze trolejbusy. Brněnský dopravní podnik tak momentálně počítá alespoň s nimi, zároveň ovšem nemá detaily o dalším postupu.



„Celý proces je zcela v gesci města,“ sděluje mluvčí Hana Tomaštíková.

Loni byla kvůli vedení veřejné dopravy touto obytnou zástavbou aktualizována hluková studie, která došla k závěru, že zvukové limity nebudou překročeny.



„Na vozovkách je plánováno použití gumoasfaltu, který má nižší hlučnost než standardně používaný asfaltocement,“ říká mluvčí Brněnských komunikací.

Kerndl však upozorňuje, že ani toto řešení nemusí stačit. Podle něj totiž způsobují potíže také rozměry silnice či podloží pod ní.



„Je to komplikované. Zadali jsme proto projekt na náhradní řešení, kterým by byla velkokapacitní silnice, jež by vedla za obytnou zástavbou. Přes ulici U Leskavy by to byl jen dočasný přístup k terminálu,“ nastiňuje náměstek primátorky.

Kdy se alespoň tento dočasný přístup stane realitou, stále není jasné. Termín zahájení kompenzačního opatření potoka i stavby samotného terminálu nelze podle mluvčí Brněnských komunikací momentálně stanovit.

Místní obyvatelé tak budou od června sledovat roky slibovanou zastávku jen z dálky a mimobrněnští cestující, kteří se na ni těšili, ji budou moct pozorovat jen zpoza okna projíždějícího vlaku.