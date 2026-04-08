NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, od rána zasahuje v Brně

Mezi zadrženými jsou dva lidé z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a úředník ze stavebního úřadu. Podezřelí se pokusili neoprávněně získat 13,5 milionu eur (zhruba 340 milionů korun). V tiskové zprávě o tom dnes informoval úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).
„Lze potvrdit, že policisté zasahují na stavebním úřadu,“ sdělil na dotaz redakce iDNES.cz tajemník brněnského magistrátu Oliver Pospíšil s tím, že víc nemůže záležitost komentovat.
„Policie zajišťuje podklady pro své účely,“ doplnil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
„Mohu pouze sdělit, že provádíme úkony trestního řízení. Více informací nebudeme v tuto chvíli poskytovat,“ sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
Centrální stavební úřad v Orlí ulici v centru Brna funguje od léta předloňského roku. Sjednotil v sobě všechny stavební úřady, které dříve spadaly pod městské části a působily na tamních radnicích.
Před budovou stálo podle fotografa iDNES.cz dopoledne auto označené malým nápisem policie. Provoz úřadu není omezen. EPPO uvedlo, že policisté provedli 13 domovních prohlídek, mimo jiné i v prostorách MPO.
Podezření se podle úřadu evropského žalobce týká dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na rekonstrukci výzkumných prostor. Kriminalisté podezřívají podnikatele z toho, že využil svých vazeb na vysoce postavené veřejné činitele, aby získal dotaci pro své dvě společnosti. Spolu s dalšími podezřelými podle EPPO připravil dokumentaci s nepravdivými nebo zkreslenými informacemi, kterou předložil MPO, jež dotace z programu spravuje.
Podle informací iDNES.cz se případ netýká Jihomoravského inovačního centra (JIC), které se věnuje inovačnímu byznysu i pomoci začínajícím firmám. Ředitel instituce Petr Chládek jakékoliv možné spojení odmítl.
Zadržené z ministerstva a úředníka ze stavebního úřadu kriminalisté podezírají policisté z toho, že ve prospěch zločinecké skupiny zneužili svou pravomoc, bez jejich zapojení by podle kriminalistů dotace udělena nebyla.
Podezřelí se podle EPPO pokusili získat dotaci zhruba 340 milionů korun, z čehož jim bylo vyplaceno zhruba 123 milionů korun. Kriminalisté při domovních prohlídkách zajistili více než dva miliony eur (asi 51 milionů korun) a nemovitost.