Vykuchám vás jako ryby, hrozil strážníkům muž. V ruce držel sekáček na maso

Před vchodem do domu už na městské policisty před jejich příjezdem čekal otec agresora, matka byla schovaná na balkoně. „Volala na něj, že syn je připravený znovu zaútočit a vyzbrojil se na to i noži,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Dvě hlídky, které dorazily na místo, tak nenechaly nic náhodě a vzaly si k ochraně štíty. „Po vstupu do bytu uviděly mladíka stát svlečeného ve dveřích kuchyně s nožem v jedné ruce a sekáčkem na maso ve druhé. Sprostě na ně křičel a vyhrožoval jim, že je zabije,“ pokračoval mluvčí.

Varoval je, že je „vykuchá jako ryby“ a že je budou doma postrádat, protože je „oddělá a zničí jako Vietnam“. Podle Ghanema se strážníci k němu snažili přistupovat co nejohleduplněji, aby neublížil nikomu kolem sebe ani sobě. Nakonec se nechal přesvědčit, aby nůž i sekáček skutečně položil na zem.

Strážnici ho ujistili, že mu pomohou. „Svěřil se, že ho trápí jeho zdravotní stav a má pocit, že mu žádný lékař nedokázal účinně pomoci. Přiznal také, že každý den pije alkohol,“ doplnil mluvčí s tím, že muž nadýchal 2,5 promile.

Jak ostatně sdělil otec útočníka, syn se léčí s duševní poruchou, nicméně jeho stav byl již mnoho let uspokojivý a příbuzné nenapadal. To se tentokrát změnilo. „Muž si nakonec získal důvěru hlídky a v jejím doprovodu zcela dobrovolně odešel do sanitky. Dostal také příslib, že po vystřízlivění se dočká péče na psychiatrickém oddělení,“ dodal Ghanem.