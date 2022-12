Jsou už dlouho zapomenuté, teď mají podchody v Brně šanci znovu sloužit

Takřka neustále po něm proudí lidé, kteří někdy ve snaze stihnout přijíždějící tramvaj či autobus bezmyšlenkovitě vbíhají před projíždějící auta. Pěší přechod přes Odbojovou v ulici v brněnské Bystrci, který propojuje tramvajovou zastávku s dopravním terminálem Zoologická zahrada, je velmi rušným, až chaotickým místem.

Radní městské části mu chtějí dát větší řád, k čemuž by mohlo přispět i obnovení kdysi zrušeného podchodu pod silnicí.

„Chodci vstupují do vozovky často po jednom, čímž zdržují dopravu hlavně při ranní a odpolední špičce. Chceme tam proto umístit semafory, které by je na přechod pouštěly po dávkách,“ nastiňuje hlavní opatření místostarosta Bystrce pro dopravu Tomáš Jára (ODS).

Radní už schválili podání žádosti na magistrátní odbor dopravy, aby pomocí dopravního výzkumu zjistil intenzitu pěších a aut na přechodu. Jeho výsledky mají posloužit jako podpůrný argument pro zřízení semaforů.

Zároveň ovšem v Bystrci po úřednících chtějí prověření možnosti opětovného zprovoznění podchodu, jehož zrušení přitom před patnácti lety iniciovali jejich předchůdci na radnici. „Kvůli své bariérovosti přestal plnit účel a používal se spíš jako veřejné toalety,“ připomíná mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek s tím, že zrušení podchodu nastalo ve dvou etapách.

Nejprve v roce 1994 přišli chodci o možnost podejít koleje, protože byl zrušen výstup u tramvajové zastávky dál od přechodu, v roce 2007 pak dělníci zakryli železobetonovými deskami i zbývající vstupy na obou stranách silnice. Nosná konstrukce podchodu ovšem zůstala zachována kvůli plánovanému přivaděči k silnici I/73, dřív známé jako D43, jež má vést okolo nedaleké Brněnské přehrady.

V Bystrci se nicméně jednoznačně kloní k variantě se semafory, protože oživení podchodu by bylo technicky i finančně mnohem náročnější. „Navíc by bylo třeba jej přestavět na bezbariérový a zrušit úrovňový přechod, jinak by nebyl používán,“ upozorňuje Poňuchálek. Situaci také komplikuje fakt, že pozemek s východem u terminálu vlastní soukromník, který se tam snaží postavit dočasné stánky.

Přístup k novému areálu

Policisté ze specializovaného pracoviště dopravního inženýrství vidí jako nejbezpečnější způsob vedení chodců mimo silnici. „Tedy podchodem nebo lávkou,“ podotýká policejní mluvčí Petra Ledabylová s tím, že musí jít o bezbariérový přístup.

Ke zvýšení bezpečnosti za současného stavu je podle jejích kolegů nutné alespoň stavebně upravit ostrůvek v silnici tak, aby plnil svou funkci ochrany pro pěší. „Nyní má takzvaně sklopené obrubníky, které se používají například u okružních křižovatek, kde se počítá s pojížděním přes ně,“ líčí Ledabylová.

Podchod pod Pisáreckou ulicí v lokalitě Anthropos na rozdíl od toho pod Odbojovou stále existuje, namísto svého účelu však slouží jako útočiště bezdomovců. Lidé jím přestali chodit už před dlouhou dobou, v minulosti sloužil třeba pro přechod staré trati Masarykova okruhu, která tudy vedla. „Nedaleko v Novém Lískovci bydlím od roku 1983 a nepamatuji si, že by jej lidé minimálně od té doby využívali,“ poukazuje tamní dlouholetá starostka Jana Drápalová (Zelení).

Představitelé města plánují podchodu vrátit jeho původní funkci v souvislosti s přestavbou bývalého vojenského areálu za parkem Anthropos na sportovně-rekreační lokalitu, do níž povede nový vjezd právě z Pisárecké nedaleko průchodu. V jeho blízkosti mají přibýt zastávky MHD.

„Pěší využijí existující podchod a nově navržený přechod, který poslouží i jako spojovací prvek ke zdravotnickému zařízení a hotelu Santander,“ sděluje Poňuchálek.

Tyto úpravy navrhuje momentálně připomínkovaná technická studie. Komfortnější cesty se mají dočkat i cyklisté využívající stezku podél řeky Svratky, kteří nyní musejí Pisáreckou překonávat přes vozovku. „Uvažujeme o subtilním nadjezdu třeba z monolitů či prefabrikátů. Šlo by o technicky a finančně vhodnější variantu než podjezd,“ oznamuje brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Zlepšováky na nádražích

Dvojici podchodů coby přístupů z nádražních budov na nástupiště využívají cestující v brněnských stanicích Královo Pole a Židenice. Zde železničáři v obou případech průchody prorazí i na druhou stranu, a to při slibovaných rekonstrukcích nádraží.

U toho královopolského vytvoří pohodlnou cestu i s novou lávkou přes Ponávku pro obyvatele sousední Myslínovy ulice a okolí. Tento záměr už má i časový plán. „S ukončením rekonstrukce stanice Královo Pole počítáme v prosinci 2025, kdy by měla být hotová i lávka. Průchod z přednádražního prostoru do Myslínovy by mohl být lidem přístupný na přelomu let 2025 a 2026,“ hlásí mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Podstatně déle si počkají v Židenicích, vyražení nového průchodu coby součásti kompletní opravy stanice plánují železničáři provést až v horizontu deseti let. Aktuálně totiž jde o jednu z posledních etap přestavby celého železničního uzlu Brno, i když ji původně Správa železnic plánovala jako nultou se začátkem prací v příštím roce.

„Pro lokalitu bude prodloužení podchodu rozhodně velmi významné, protože lidé získají z nástupišť přímý přístup do areálu Nové Zbrojovky až pro dvacet tisíc lidí. Důležité bude i proto, že se do budoucna počítá s využitím vlaků pro rychlou příměstskou dopravu,“ oznamuje starosta Židenic Petr Kunc (dříve TOP 09).