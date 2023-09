Na zámku nikdy nevědí, co se zrovna pokazí. Rozsáhlý trávník sečou neustále

Už od dětství se Denisa Machů opakovaně vrací do Lednicko-valtického areálu, společně s brněnskou vilou Tugendhat, jedné ze dvou jihomoravských památek na seznamu UNESCO. V posledních letech si oblíbila především zámecký skleník. „Areál si vždy vybavuji upravený, líbí se mi na něm precizní zahradnická práce. Ve skleníku jsem schopná strávit hodiny,“ popisuje Brňanka.

S podobnými dojmy se svěřuje také další návštěvnice Iveta Šťastná. „Nikdy jsem si nevšimla žádného nepořádku. Vypadá to, že si na péči dávají záležet, zároveň se nejspíš i návštěvníci chovají ohleduplně. Myslím, že údržba prostoru musí zabrat opravdu hodně času, vzhledem k tomu, jak je veliký,“ přemítá.

Skutečně nepřekvapí, že údržba zabere hodně práce. „Jsou to historické budovy, takže člověk nikdy neví, co se ten den pokazí, kde praskne voda nebo kde se ucpe kanalizace. Takže když jdeme do práce, nikdo netuší, co nás čeká,“ přibližuje Ivana Holásková, kastelánka lednického zámku, jehož pracovníci se starají také o minaret a Janův hrad. V létě tak k pětačtyřiceti stálým zaměstnancům nabírají patnáct brigádníků jako průvodce.

Černá můra uklízeček? Písek

Největšími uklízecími a stavebními pracemi prochází zámek vždy před sezonou, ale menší opravy všeho, co se v průběhu provozu pokazí, je potřeba provádět každý den. Zhruba osm hodin zabere jen běžný úklid všech prostor. „Nejhorší asi je, když zaprší a dovnitř se natahá písek zvenku,“ líčí uklízečka Zdeňka Hastíková.

Náporu turistů podléhají třeba kliky. „Při neustálém otvírání a zavírání dveří odcházejí a musí se nechat dělat nové. Na takové práce je potřeba sehnat správné odborníky svého řemesla, kteří s podobnými věcmi umějí pracovat, což v dnešní době není zrovna jednoduché,“ říká vedoucí běžné údržby Lubomír Pafka.

„Také se stává, že se zapomene zajistit okno nebo skleněné dveře, pak stačí průvan a při bouchnutí se sklo vysype,“ dodává. Například dveře v nejvyšší části minaretu už letos měnil dvakrát.

Dříve údržbáře zaměstnávalo také velmi časté praskání žárovek, to už se však v posledních letech díky postupné výměně za LED svítidla stává méně. „Bývalo to třeba pět žárovek na patře každý víkend,“ sděluje Pafka.

Kromě běžných závad, které pracovníci zvládají opravit, než přijdou dopoledne návštěvníci, je třeba po omezení provozu vyřešit také dlouhodobější problémy.

„Lidé často nevydrží stát a opírají se o zdi, které jsou pak ochytané. A třeba minaret je v půlmetrové výšce okopaný od vrchu až dolů, takže to budeme muset celé vymalovat,“ odhaluje vedoucí údržbář.

Okolí lednického zámku se pyšní například palmovým skleníkem s přibližně dvěma sty druhy rostlin. Stejně jako zámek zažívá největší proměnu v zimě. V období, kdy je přístupný návštěvníkům, se v péči o něj střídá několik zahradnic. „Každý den před otevřením uklízíme a zaléváme, s tím pak pokračujeme i přes návštěvní dobu,“ líčí zahradnice Jindřiška Goldmannová.

Vliv klimatické změny

Hodně péče zahradníků si žádají také záhony a parterový neboli okrasný trávník. „Sečeme vlastně pořád dokola. Na parteru řekněme od začátku dubna do listopadu,“ informuje šéf parku Oto Bernard, jehož skupina má kromě 175 hektarů zámeckého parku na starost i některé vzdálenější části areálu.

„Dole v parku je také potřeba zalévat například mladé výsadby stromů, kterých jsou tam stovky. Dá se říct, že když je horko, tak zaléváme neustále. To je parter, výsadby, výsadby, parter,“ vypočítává jeden ze zahradníků, kteří v parku většinou zastávají fyzicky náročnější práci, jako je ta se dřevem nebo stříhání a prořezávání stromů.

Na vnitřní historické prostory památky v současnosti působí také změna klimatu. „Rok od roku je tepleji a zámek pak jinak pracuje. Co dříve bylo vlhčí, teď naopak schne. Omítky praskají tam, kde dřív nepraskaly, trhliny jsou tam, kde nebývaly,“ odhaluje Pafka, který v Lednici pracuje už deset let.

Pod sebou má zaměstnance různých profesí, kteří zajišťují například malířské nebo tesařské práce. Zámečtí údržbáři mají navíc kromě péče o historické stavby na starost i dvanáct nájemních bytů v budově jízdáren. „Což je naše specifikum, to nemá žádný jiný památkový objekt,“ upozorňuje kastelánka.

Letos návštěvníci odměnili lednický zámek pozitivním hodnocením v online mapách, díky čemuž jeho kastelánka převzala ocenění Křišťálový špendlík. Cenu společnosti Google tento rok dostávají nejlépe hodnocené hrady a zámky každého kraje v Česku. Lednická památka vybudovaná rodem Lichtenštejnů navíc byla loni podle žebříčku CzechTourism třetím nejnavštěvovanějším turistickým cílem jižní Moravy.