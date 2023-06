Zchátralý zámek chtějí přestavět na hotel, hosté dojíždí desítky kilometrů

O uskutečnění plánu ale rozhodne to, zda se najde vhodný partner, který by se do přestavby pustil společně s městem prostřednictvím sdíleného projektu.

Původně město chtělo opravit zámek samo za sebe. Nyní se ale vedení rozhodlo, že propojení veřejného a soukromého sektoru bude schůdnější variantou.

„Opakovaně jsme se pokoušeli získat na rekonstrukci zámku peníze z různých dotačních titulů, bohužel neúspěšně. Bez dotace je přitom oprava zámku s aktuálním rozpočtem asi 500 milionů pro město nedosažitelná,“ vysvětluje starosta Svatopluk Pěček (ANO).

Zámecký hotel by mohl nabídnout až sedm multifunkčních konferenčních a kongresových sálů pro více než 550 lidí. „Společenské prostory by mohly sloužit k oslavám, svatbám, festivalům, kongresům, školením i dalším různým setkáním,“ informuje mluvčí Břeclavi Ivana Solaříková.

V prostorách zámku by budoucí investor mohl vybudovat až 65 pokojů různých typů, vždy v minimálně dvoulůžkovém obsazení. Celkem by se tam tedy mohlo ubytovat až 130 lidí. O finální kapacitě ale rozhodne až potenciální investor.

V plánech se počítá také s výstavbou podzemních garáží. Nový hotel by zaměstnal až padesát lidí.

Hotel ve městě jednoduše chybí

Odpověď na otázku, proč změnit zchátralý zámek v ubytovací zařízení, je podle radnice jednoduchá. Kromě toho, že využití zámku jako hotelu doporučila řada architektů a analytiků s lokální a mezinárodní expertizou, v Břeclavi navíc hotel chybí.

Momentálně zde totiž funguje pouze jeden, a to ještě mimo zastavěnou plochu města. „Narážíme na to například u firemní klientely. Břeclavské firmy své klienty a partnery ubytovávají v Brně, Mikulově, dokonce i Znojmě. Nemohou si tu uspořádat konferenci či pracovní setkání,“ poukazuje místostarosta Jakub Matuška (Mladí a Neklidní) na situace, kdy hotel odpovídající kvality městu nejvíce chybí.

Nového ubytovacího zařízení by mohli využít i turisté, kteří do Břeclavi jezdí na dovolenou. „Cestovní ruch roste, dokonce se vrací na předcovidovou úroveň. A jižní Morava patří k nejnavštěvovanějším regionům v zemi,“ podotýká Matuška.

Břeclav je také vstupní branou do Lednicko-valtického areálu a chystané chráněné krajinné oblasti Soutok. Téměř 25tisícové město také leží na pomezí tří států, je proto i důležitým dopravním uzlem. Do budoucna k tomu přispěje také výstavba dálnice D55.

Názory jsou různorodé

Přestože plán má vedení Břeclavi vymyšlený téměř do detailů, ohlasy občanů jsou rozpačité. „Chápu, že je prostor nevyužitý, ale tedy jako hotel jsem ten zámek úplně neviděla. Ono jedna věc je budovat, ale druhá je zamyslet se, kde a jak,“ argumentuje na Facebooku města Věra Budíková.

Další obyvatelé vidí plánovanou přestavbu optimističtěji. „Pořád lepší multifunkční hotel než reálná ruina. V Lednicko-valtickém areálu je v sezoně navíc nedostatek ubytovacích kapacit. Věřím, že hotel v zámku bude sám o sobě magnetem na návštěvníky,“ vidí plán pozitivně Martin Sítek.

Opatrnější je ale opozice. „O tom záměru a zpracované studii jsme se dozvěděli až z tisku. Požádali jsme tedy o její podklady, ať si můžeme udělat pořádný názor,“ podotýká opoziční zastupitel Luboš Krátký (Naše Břeclav). Doplňuje také, že při obchůzce zámku společně s dalšími členy komise cestovního ruchu nepřišla na tento záměr řeč.

Momentálně ale prostřednictvím agentury CzechInvest vedení města hledá svého spojence do tohoto odvážného projektu. Nabízí také své eso v rukávu. Břeclav totiž neustále udržuje v platnosti stavební povolení, které již bylo v minulosti vydáno. Jako potenciální investory oslovuje i zahraniční řetězce, které mají s přestavbami zámků na hotely bohaté zkušenosti.

Ani v České republice ale není takový počin úplnou novinkou. Inspirací může být například hrad Helfštýn v okrese Přerov v Olomouckém kraji, který je důkazem toho, že středověká památka může jít ruku v ruce s moderní architekturou. Dalším vzorem by mohl být také hotel Barceló Brno Palace na Šilingrově náměstí.