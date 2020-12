Polní nemocnice v Brně jede v úsporném režimu, aktivovat ji lze do týdne

13:54

Záložní nemocnice, která před měsícem vyrostla na brněnském výstavišti, přejde ode dneška do úsporného režimu. Náklady na provoz se sníží na minimum, stále ale zůstane možnost ji v případě potřeby do týdne aktivovat a pečovat v ní o pacienty. To dosud nebylo potřeba.