Školák uvázl pod kovovým víkem kontejneru na textil, málem se udusil

Dramatická scéna se odehrála v úterý krátce po poledni. Jeden ze svědků zavolal záchranářům, že v obci zůstal chlapec zaklíněný pod víkem kontejneru.

„To utlačilo dýchací cesty malého pacienta, který byl v bezvědomí,“ informovala mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Jak se dítě do kontejneru dostalo, záchranáři nesdělili. Ven ho vyprostili lidé, kteří událost zaznamenali.

Na místo zamířil vrtulník záchranářů, který však kvůli počasí musel přistát v sousední obci. Jeho posádku dopravil ke kontejneru jeden z místních občanů, o dítě se mezitím starali pracovníci lékařské posádky, kteří přijeli autem. Asistovali jim také hasiči.

„Dítě bylo bylo nutné zaintubovat a napojit na řízenou ventilaci. Vrtulník jej po ošetření letecky transportoval na ARO Dětské nemocnice v Brně,“ uvedla Bothová.

Případem se zabývají policisté z Boskovic. „Evidují jej pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ sdělila mluvčí Lenka Koryťáková.

„Je velmi nebezpečné snažit se dostat do kontejnerů na šatstvo, ale také například na odpad. Důrazně apelujeme na to, aby se děti, ale samozřejmě ani dospělí o nic takového nepokoušeli. Jak ukazuje zmíněný případ, může to mít velmi vážné následky,“ upozorňují záchranáři.