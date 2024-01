Nové vysvědčení má šest stran, známky a slovní hodnocení doplní žákův obrázek

Základní školy by už letos v červnu mohly dětem poprvé oficiálně předat vysvědčení s názvem JINAK. Jeho tvůrci tvrdí, že jde o novou verzi, která pomůže jak dětem, tak učitelům i rodičům.

Na šestistránkovém dokumentu je prostor i pro klasickou známku, ale především je plný škálových tabulek a textu. Prototyp vyvíjel tři roky tým odborníků z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, ministerstvo školství nyní pracuje na tom, aby se i tato verze vysvědčení dostala mezi povolené formy školních dokumentů.

„Velmi důležité na něm je, že se hodnotí na základě kritérií, která vycházejí z rámcových vzdělávacích programů, hodnocení je strukturované. A zapojují se do něj všechny strany – učitel, žák i rodič,“ říká Jana Kratochvílová, autorka výzkumného týmu, který vysvědčení připravoval.

Vysvědčení JINAK J – Jednotlivě: je nutné znát žáka I – Informativně: užitečné informace pro dítě N – Nově: novinkou je sebehodnocení žáka A – Aktivně: vybízení dítěte k dalšímu jednání K – Komplexně: ne pouze hodnocení známkou a v předmětu, ale celkový pohled na dítě

Podle ní vede změna hodnocení žáky k větší zodpovědnosti za své výsledky, učí je plánovat další učení a nahlížet komplexněji na jejich znalosti i dovednosti. Navíc je učí také celostně nahlížet, jak se chovají k druhým.

První strana je čistě administrativní, druhá strana už vypadá jinak. Věnuje se chování. „Zabýváme se tím, jak se chová dítě samo k sobě, k druhým, ale i k učení. Znamená to, že učitelé musí věnovat pozornost i chování žáků. Sbor učitelů právě tuto stranu musí psát společně,“ představuje Kratochvílová.

Na dalších stranách se hodnotí předměty. Používá se kriteriální hodnocení na škále. A škola na stránku může připojit i známku, pokud chce. „Dává nám to komplexní pohled na to, jak se dítě chová a co zvládá,“ dodává Kratochvílová s tím, že předměty výchovné nové vysvědčení hodnotí pouze slovně.

Poslední strana pak dává prostor k sebehodnocení žákovi. Učitel tam umístí obrázek, které dítě v uplynulém školním roce nakreslilo, podělilo se o nějaký zážitek a doplnilo jej krátkým popisem. Osobní klasifikace je pravidelnou součástí výuky, učitel pak vybere jedno konkrétní sebehodnocení a zařadí jej do vysvědčení.

Do vývoje se zapojilo 115 vyučujících, 51 tříd a 821 žáků. Testovalo se nejprve na čtyřech školách, později se přidalo dalších šest z celé republiky. Už teď se autorům přihlásilo padesát jiných základních škol, které by o vysvědčení JINAK měly zájem.

Vysvědčení JINAK znají už třeba v Základní škole Labyrinth. „Vysvědčení nemá být překvapení. S dětmi celý rok pracujeme na tom, aby se uměly samy ohodnotit, vysvětlujeme si, kam je potřeba se posunout a proč. A to, co se dostane ve finále na vysvědčení, je zhodnocení celého roku,“ vysvětluje ředitel Břetislav Svozil.

Ministerstvo školství chce takové vysvědčení podpořit. „Nutnou věcí je dostat nějaký takovýto formulář do vyhlášky, z níž se berou vzory pro vysvědčení. Byly tam diskuze, třeba o grafických prvcích nebo míře obecnosti, ale stanoviska jsme skloubili. Záměrem je, aby ve vyhlášce byly dvě verze tohoto formuláře. Jedna se bude blížit projektové podobě, druhá bude obecnější,“ sděluje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání na MŠMT Michal Černý.

Podle něj se ministerstvo snaží stihnout změnu vyhlášky tak, aby děti, které byly zapojené do testování, mohly vysvědčení dostat už letos v červnu.