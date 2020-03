První obce na jižní Moravě už vyhlásily zákaz vycházení bez roušek

V Hlohovci s víc než tisícovkou obyvatel platí omezení od rána. Lidé nemohou vycházet ven bez ochrany úst a nosu.

„Musíme ochránit ty nejohroženější mezi námi. Po vesnici i v obchodě pořád lidé chodí bez roušek a jsou to zejména důchodci,“ uvedl starosta Jaroslav Hajda. Podle něj obec také doporučila lidem starším 70 let vůbec nevycházet, stejně jako to udělala v úterý vláda.

Od desáté hodiny platí stejné omezení i v Mikulově, který má přes sedm tisíc obyvatel. Lidé si musí při pohybu na území města zakrýt ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou sloužící k zamezení šíření koronarivu.

„Na dodržování tohoto krizového opatření bude dohlížet městská policie Mikulov. Opatření je s okamžitou platností,“ informoval starosta města Rostislav Koštial.

Jak se nařízení podaří vymáhat, je zatím těžké odhadnout.

„Nemáme v tom velkou zákonnou oporu, takže třeba pokutovat to nebude možné, ale budeme důrazně upozorňovat. A samozřejmě všichni obecní zaměstnanci mají roušky, takže jdeme i cestou pozitivní motivace,“ podotkl hlohovecký starosta Hajda.

Krajním řešením je podle něj spolupráce s policií, kterou může obec přivolat na pomoc.

Podobné nařízení zřejmě zavede v nejbližších dnech vláda pro celou republiku, zatím však čeká, až dorazí velká zásilka roušek z Číny.

Roušky nenosí hlavně důchodci, kuřáci je odkládají

Například znojemská radnice, kde se včera potvrdil pozitivní případ nemoci, zatím k nařízení nepřistoupila, ale rozšiřuje preventivní kampaň upozorňující na nezbytnost nošení roušek.

„Budeme mít online kampaň na Facebooku, pro offline kampaň využijeme všech plakátovacích ploch a horizontů a speciálně kvůli ochraně seniorů chystáme i letákovou kampaň do schránek,“ vyjmenoval starosta Znojma Jan Grois.

Třeba Brňané se den ode dne v nošení roušek zlepšují. Přesto však stále platí, že ti nejohroženější, tedy důchodci, jsou nejméně zodpovědnou skupinou. Ve středu dopoledne bez roušek vyrazila do ulici zhruba pětina. Na upozornění většinou reagují podrážděně.

„Hleď si svého, co ti je po tom,“ obořila se na redaktora MF DNES starší dáma venčící psa na Obilním trhu v centru města.

Bezohlední jsou také kuřáci. Ti sice roušky mají, ale ze zřejmých důvodů je odkládají. Někteří lidí si zase nasazují ústenky jen v okamžicích, kdy vstupují do vozů městské hromadné dopravy, kde je ochrana obličeje povinná.

Hromadnou dopravou stále jezdí i lidé bez roušky: