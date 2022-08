Investor prodává v domě byty, povolení má přitom na turistickou ubytovnu

Barbora Nová se letos na jaře začala zajímat o plánovanou stavbu apartmánů nedaleko chatové oblasti Kameňák v Moravanech u Kyjova. Objekt ještě nestál, a nestojí ani dnes, a tak chtěla před případnou koupí znát co nejvíce informací předem.

Jenže právě postupným doptáváním se dopátrala toho, že realitní kancelář inzeruje něco jiného, než na co má investor ve skutečnosti stavební povolení.

Malokapacitní ubytovnu, což byla původní idea projektu, začal už před několika lety v Moravanech plánovat původní majitel pozemků. Ten však celý projekt včetně vyřízeného povolení a parcel prodal stávajícímu vlastníkovi.

V platném stavebním povolení, které má MF DNES k dispozici, se píše, že na pozemku může vyrůst novostavba o šesti pokojích.

„K dispozici budou čtyři čtyřlůžkové pokoje a dva pokoje třílůžkové,“ stojí v dokumentu s tím, že v budově je plánovaná i recepce. I z toho se dá usuzovat, že jde o ubytování krátkodobého charakteru.

Na webu realitní kanceláře ještě v tomto týdnu naopak viselo oznámení, že se v Moravanech na tomtéž pozemku připravuje objekt s jedenácti byty, jinde popisovanými jako apartmány, většina o velikosti 2+kk za zhruba 2,5 milionu korun.

Inzerát v tomto znění, tedy i přímo se zmínkou o bytech, na webových stránkách ještě v týdnu visel, přestože na nesrovnalosti s vydaným povolením realitní kancelář upozornil i stavební úřad v Kyjově.

„K tomu vám nemám co říct, nezlobte se, na shledanou,“ reagovala na dotazy MF DNES makléřka Petra Viklická a zavěsila telefon. Ve středu po vydání článku v MF DNES inzerát zmizel.

Povolení chtějí změnit

Z korespondence mezi Viklickou a Barborou Novou nicméně vyplývá, že stavebník chce žádat o změnu stavby před dokončením, tedy původní stavební povolení změnit na to, co stálo v inzerátu.

Zároveň Novou jakožto potenciální zájemkyni ubezpečuje, že by s tím neměl být na stavebním úřadě problém. Nové ale začalo být podezřelé, jak to může být takto dopředu jasné.

„Územní plán vůbec s něčím takovým nepočítá. Obec tady chtěla jen malou ubytovnu pro cyklisty, aby podpořila turismus,“ poznamenala.

Městský úřad v Kyjově podle tajemníka Filipa Zdražila ostatně ani není s investorem v jakémkoliv kontaktu.

„Pokud nový majitel bude chtít provést změnu stavby před dokončením, musí doložit všechny zákonné náležitosti k projektové dokumentaci, například vyjádření hygieny, hasičů, životního prostředí a jiná vyjádření podle konkrétních předložených změn v projektové dokumentaci,“ vysvětlil Zdražil, že cesta ke změně povolení nemusí být jednoduchá.

Obec s úpravami projektu nesouhlasí

O nesrovnalostech v povolení a inzerátu ví i starosta Moravan Miroslav Moravanský (nez.) a rovněž se mu nelíbí, že by mělo vyrůst na pozemku něco jiného.

„My jsme na začátku souhlasili s tím, aby tam vyrostlo malokapacitní ubytovací zařízení. To, že tam teď rozprodávají větší apartmány, je dokonce v rozporu s územním plánem,“ prohlásil starosta. Chtěli tím i podpořit cestovní ruch v obci a přilákat turisty či cyklisty.

Podle něj se na popis v inzerátu dotazovali i zpracovatele územního plánu obce a ten jim řekl, že pokud by tam skutečně mělo vyrůst něco takového, bude to v rozporu s územně-plánovacím dokumentem. „Jako obec trváme na tom, aby tam vyrostlo to, na co bylo vydáno původní stavební povolení,“ dodal starosta.

Majitelem pozemků se loni stala společnost COMPUTERQ, jejímž jednatelem je Jiří Vidlák. Ten hned na úvod telefonátu redaktorovi MF DNES zdůraznil, že si nepřeje, aby bylo cokoli o jeho projektu zveřejňováno.

Zároveň ale odmítl, že by ve svém projektu postupoval jakkoliv špatně. „Pracuje se na změně stavby před dokončením, vše se překresluje, děláme vše pro to, aby to prošlo,“ sdělil s tím, že se v Moravanech rozhodně nebude stavět nic načerno.

Z jeho vyjádření to vypadá, jako by se stavebním úřadem v Kyjově pravidelně komunikoval. To se ale neděje.

Na místě se zatím nepracuje

Podle Vidláka i po změně podoby stavby a povolení stále půjde o malokapacitní ubytovací zařízení pro turisty, přestože jednotky nabízí k prodeji. „Pokoje, které nám zůstanou, budeme sami nabízet k pronájmu,“ doplnil.

Problém podle něj vznikl tím, že se na jednom realitním portálu objevilo, že tam budou bytové jednotky. Investor se však hájí, že tam nešlo zadat jinou kategorii. O bytech navíc psala sama makléřka.

Vidlák nicméně vyloučil, že by se jednalo o klasické bydlení, kde by lidé mohli mít trvalé bydliště. Zároveň ubezpečuje, že stavbu zahájí, až bude mít v ruce veškeré papíry pro upravenou stavbu.

Podle realitního portálu by měla být hotová nejpozději v polovině příštího roku. Zatím ale na místě došlo jen ke skrývce ornice a je tam několik výkopů. „Aktuálně se tam vůbec nic neděje,“ dodala Nová.