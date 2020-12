Na místě vinic vyrostou byty a domy, Znojmo našlo investora na pátý pokus

Na místě současných vinic, pouze pět minut od centra, tak vyroste 246 nízkoenergetických bytů v šesti pětipodlažních bytovkách, k tomu 36 rodinných domů.

„Chceme, aby tady vznikl nový satelit, atraktivní bydlení s veškerou občanskou vybaveností a dostatečným množstvím zeleně,“ shrnul starosta Jan Grois (ČSSD).

Nabídkové řízení vyhrála společnost Joka Moravský Krumlov. První etapu má stavět za tři roky. „Kladli jsme důraz na poměrně veliké zelené plochy a sportoviště, zkrátka tak, aby se jednalo o velice kvalitní bydlení na konci města,“ poznamenal jednatel firmy Ivoš Bazal.

Zastavěná plocha zabere pouze sedmnáct procent pozemků, zeleň naopak dvakrát tak velkou plochu. Bazal tvrdí, že jejich návrh nevyžaduje žádné úlevy z požadovaných hodnot ani norem. Naopak.

„Ať už se jedná o počet parkovacích míst nad rámec zákonných požadavků, hospodaření s vodou, oslunění a odhlučnění bytových jednotek či velikost domů a bytů,“ vypočítal.

Větší tržba pro město, ale méně prostoru pro rozvoj

Investor zatím předložil prvotní návrh studie, konkrétní plán výstavby má řešit s odborem územního plánování a městskou architektkou. Za pozemky o výměře téměř 40 tisíc metrů čtverečních město utrží 96 milionů korun, což je o 60 milionů víc, než byla minimální kupní cena.

To je samozřejmě v době epidemie koronaviru vítané, někteří zastupitelé nicméně při schvalování vítěze řízení upozorňovali, že Znojmu už nezbudou podobné rozvojové plochy v takovém rozsahu. „Žádné větší lokality, které by patřily městu, už nemáme,“ potvrdil vedoucí odboru územního plánování Karel Žampa.

Opozice si navíc posteskla, že historický prodej jedné z největších lokalit v držení města nemohla projednat v územně plánovacím výboru či výboru pro prodej majetku. Protože neexistuje. A v majetkové komisi opozice nemá zastoupení.

„Záměr jsme dostali na stůl jen několik dní předem. A objemný materiál o 196 stranách jsme si mohli jen pročíst,“ posteskl si Jiří Kacetl (Pro Znojmo). I proto zatím zastupitelé schválili jen vítězného investora a kompletní znění kupní smlouvy odhlasují na dalším jednání.

Byty vždy vykoupí předem

Masivní výstavbu plánuje také Blansko. Už v listopadu tu zkolaudovali dva bytové domy na sídlišti Písečná s 45 byty, v příštím roce stavebníci dokončí další dvě desítky bytů.

Už je také jasné, že více než sto bytů v Blansku přibude ve třetím kvartále roku 2021. Dokončuje se totiž dům v Horní Palavě s 46 byty, stejný počet nabídne rovněž bytový dům na náměstí Svobody v bývalém obchodím domě Družba, na dodělání čeká také devět bytů v Jiráskově ulici. A finišovat má v příštím roce i stavba bytového domu ve Dvorské ulici.

A plánům zdaleka není konec. Zatím nicméně pouze na papíře. Ve Zdíkově ulici se připravuje proměna někdejší prodejny na bytový dům se třemi desítkami bytů, rýsuje se také stovka bytů v Pražské ulici, developer má zahájit také práce na dlouho připravované přestavbě výškové budovy na náměstí Republiky s 60 byty i novým parkovacím domem.

Dalších osm desítek bytů vyroste na největším sídlišti Zborovce na místě bývalého písečného lomu. A asi patnáct bytů vznikne po přestavbě obchodního domu Centrum, desítka bytů se má stavět ve Svitavské ulici.

Výstavba na jižní Moravě za 1. až 3. čtvrtletí 2020 Dokončeno

3 088 bytových jednotek (z 54,3 % šlo o rodinné domy).

Jedná se o meziroční pokles 4,8 % (154 bytů).

Více než polovina z nich vznikla v Brně a na Brněnsku, ale růst zaznamenalo i Znojemsko, Blanensko a Břeclavsko. Zahájeno 3 837 bytových jednotek (z 52,4 % v rodinných domech).

Jde o druhé nejvyšší číslo po Středočeském kraji a 14 % republikového celku.

Výstavba rodinných domů vzrostla o 9,2 % (o 169), v bytovkách poklesla o 12,8 % (147 bytů).

Nejvíc se opět začalo stavět na Brněnsku. Chystá se

Stavební úřady vydaly 7 033 stavebních povolení, meziročně je to o 93 více.

Nejvíce na Brněnsku, počty poklesly na Vyškovsku a Znojemsku.

Orientační hodnota povolených staveb letos vzrostla o 12,6 % na 33,1 miliardy korun.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení je 4,7 milionu (od 1,9 milionu na Znojemsku po 10,9 milionu v Brně). Zdroj: Český statistický úřad

Starosta a zároveň krajský radní Jiří Crha (ODS) se nebojí, že by po novém bydlení nebyla poptávka. „Zájem v Blansku stále je, bytů zde máme pořád nedostatek. Přestože se neustále staví nové, bývají prodané dávno před dokončením stavby,“ popsal první muž Blanska a zároveň odhadl, že město do deseti let může nabobtnat o zhruba osm stovek bytů.

Z poloviny díky plánované výstavbě na Písečné. V letech 2026 až 2029 tu mají vzniknout až čtyři stovky nových bytů. Kromě toho město po developerech chce, aby v lokalitě o osmnácti tisících metrů čtverečních vybudovali školku i lékárnu a nabídli zde také dostatek parkovacích stání, z velké části umístěných v podzemí.

Prodlouží koronavirus termíny?

Celkové náklady na výstavbu nad současným sídlištěm Písečná se mohou vyšplhat až k jedné miliardě korun. „Tyto peníze by měli prostavět soukromí developeři, město se na výstavbě bytových domů nijak finančně podílet nebude,“ upozornila mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková. Jasno o developerovi by mělo být do poloviny příštího roku.

Nezaostávají ani další města Jihomoravského kraje. Sedm bytových domů s bezmála 300 byty chce mezi akvaparkem a centrem vybudovat developer ve Vyškově. Byť ještě nemá územní rozhodnutí, termín nastěhování nájemníků do nového v roce 2023 je stále reálný. Oproti plánu ale zatím ještě nezačaly ani demoliční práce současných objektů.

Firmy se každopádně shodují, že vyřizování na úřadech se protahuje kvůli komplikaci jménem covid-19.

„V současné situaci a době nikdo neví, jak se bude situace vyvíjet. Bude lockdown? Nebude? S tím je spojená celá řada možných nepředvídatelných problémů ohrožujících samotnou stavební výrobu a termíny dokončení staveb,“ uvedl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.