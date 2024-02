VIDEO: Tak roste aréna v Brně: už je vidět stavební jáma, budují se inženýrské sítě

Celkově se na brněnském výstavišti pracuje na ploše více než třiceti tisíc metrů čtverečních. Pokračuje příprava území, těžení a odvoz zeminy a sutí, třídění vytěženého materiálu i práce na zařízení staveniště, které zahrnují příjezdové cesty, staveništní sítě, kamerový systém a osvětlení. V plném proudu je také zajišťování stavební jámy. Pracuje se na kanalizaci, plynovodu a vodovodu.

Obří projekt, jaký Brno za poslední desítky let z hlediska množství vynaložených veřejných peněz nepamatuje, odstartoval v září 2023 poklepáním základních kamenů za účasti premiéra Petra Fialy (ODS) či brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS). První akcí, kterou bude hostit, má být mistrovství Evropy volejbalistek v roce 2026.

Náklady na stavbu šplhají k šesti miliardám korun. Stát prostřednictvím Národní sportovní agentury přispěje 300 miliony, z rozpočtu kraje poputuje 200 milionů. Městská firma Arena Brno si na stavbu bere úvěr 2,2 miliardy, na úrocích zaplatí 1,7 miliardy. Zbytek – tedy minimálně 3,3 miliardy – půjde z městské kasy.

„Jsem hrdý občan Brna a líbí se mi na něm, že vždy dokázalo přemýšlet jako velké město. Měli bychom být rádi, že se město a paní primátorka pouští do velkých a odvážných věcí. V Brně je hodně toho, co se chystá a co Brno potřebuje. Jsou to velké cíle, které zvyšují kvalitu života. Také na tomto místě vzniká něco opravdu velkého,“ prohlásil při loňském poklepání základních kamenů premiér Fiala.