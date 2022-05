Výluka u Brna se značně rozšíří, tři měsíce vlaky nepojedou až do Svitav

Už od roku 2010 totiž železničáři opakovaně řeší nestabilní násep v úseku mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou v Pardubickém kraji. Dosavadní úpravy nepomohly, proto se Správa železnic rozhodla pro úplnou výluku a výměnu stávajícího valu v délce přibližně 147 metrů.

„Pro zaručení dlouhodobé stability je navrženo vyztužení zeminy pomocí geomříží, jež dělníci ukotví do štěrku,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Spolu s dalšími stavebními pracemi za 86 milionů korun bude pak i v tomto místě možné zvýšit rychlost ze 140 na 160 kilometrů v hodině. „Stavba začala v tomto měsíci přípravnými pracemi a potrvá do října,“ doplnila Friebová.

Hlavní termínový zlom přichází zítra, kdy se na této trase ze směru od Prahy žádný vlak na jih nedostane. Dosud spěšné soupravy či právě rychlíky s označením Svitava dojely až do Blanska. Od středy musí cestující přesedat na náhradní autobusy už ve Svitavách.

Nicméně také záleží, kam potřebují dojet. Pokud až do Brna, mají k dispozici přímou linku s označením xR19A, která po cestě zastaví i v Březové a Letovicích.

Jestli chtějí dorazit jen do Skalice nad Svitavou nebo Blanska, kde rychlíky také běžně zastavují, musí nasednout do autobusu s cedulí xR19B. Mimo zmíněná města bude mít zastávku ještě navíc v Boskovicích. Do Brna už ale tento spoj nedojede, protože končí právě v Blansku.

Za rychlíky a spěšné vlaky je nachystaná ještě třetí náhradní linka – xR19S – s výchozí stanicí ve Skalici nad Svitavou, jež pojede přímo až do Brna, kde zastaví jednak u nádraží v Králově Poli, a pak také na terminálu u hotelu Grand nedaleko hlavního nádraží. Z Blanska do Brna se nic nemění, dopravní obsluhu i nadále zajistí stávající náhradní autobusové spoje za výluku, která trvá už od loňského prosince.

Na část trati vyjedou motoráky

Jiná situace je u osobních vlaků. Uprostřed úseku mezi dvěma opravovanými částmi trati by stávající soupravy mohly klidně jezdit, protože tam opravné práce nezasáhnou. Jenže dráty nad kolejemi nebudou kvůli odříznutí z obou stran pod proudem, takže i tady přijde omezení.

Na koleje vyjedou pouze motorové jednotky na naftu, jež mají pendlovat v hodinovém taktu mezi Letovicemi a Blanskem.

„V ranní a odpolední špičce pracovních dnů budou v úseku Blansko – Skalice nad Svitavou vybrané spoje náhradní dopravy linky xS2B z Brna prodlouženy přes Rájec-Jestřebí až do Skalice tak, aby půlily hodinový interval osobních vlaků ve výše uvedeném úseku na třicet minut,“ doplnil Květoslav Havlík, mluvčí společnosti Kordis, jež koordinuje veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji.

„Motoráky“ se na hlavní koridor přesunou z místní trati do Boskovic, na níž tak vlaky rovněž nahradí autobusy. Důvodem je i to, že by se ve Skalici nestíhal přestup. Cesta motorového vlaku totiž trvá déle. Z Blanska přijede později, opačným směrem naopak vyrazí dříve než dnes.

Práce běží podle plánu

Zmíněné omezení potrvá až do 26. srpna, pak už zůstane opět „jen“ výluka mezi Brnem a Blanskem, která má skončit v polovině prosince. Podle železničářů jdou práce na stavbě za šest miliard korun podle harmonogramu a finální termín není v ohrožení kvůli nedostatku materiálu či dělníků.

Další letní výluky vlaků Hodonín – Veselí nad Moravou: hned na začátku prázdnin se přeruší provoz na železnici mezi Hodonínem a Strážnicí, od 12. srpna do konce měsíce se pak rozšíří výluka až do Veselí nad Moravou. Zaječí – Hodonín: od 2. července do poloviny srpna železničáři zcela vyloučí provoz vlaků na trase Zaječí – Čejč – Hodonín. Moravské Bránice – Šanov: V úseku Moravské Bránice – Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov nepojedou vlaky od 1. července až do 13. srpna.

„Na celém úseku z Brna do Blanska řešíme úpravy skalních svahů tak, aby byla zajištěna plynulá bezpečnost železniční dopravy. Dělníci zároveň staví a rekonstruují mosty, propustky a zdi. A na všech tunelech pokračují práce typu ražba či izolace,“ přiblížila mluvčí Friebová. Budují se rovněž nové mosty přes řeku Svitavu a novou podobu dostávají stanice v Babicích, Bílovicích nebo Adamově.

„Pracujeme na výrobě ocelové konstrukce lávky pro pěší a další technologické lávky, které v následujících měsících osadíme. Aktuálně k nim proto dělníci v Adamově staví konstrukce schodišť a základů,“ doplnila mluvčí.

V Blansku pak přes železnici už viditelně roste nový most, jenž lépe propojí dvě části města a nahradí dosud využívaný přejezd u zastávky v centru, kde naopak místo něj vzniká nový podchod pro pěší. Právě kvůli stavbě mostu bude teď navíc až do 7. června a pak ještě v srpnu zcela přerušen provoz vlaků z Blanska do Rájce-Jestřebí.