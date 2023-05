Vraky z ulic Brna mizí i díky aukcím, kupci je pořizují na náhradní díly

Bílá dodávka značky Peugeot už několik týdnů stojí v zákazu stání ve Veselé ulici v historickém centru Brna. Od začátku května její kolo „zdobí“ botička městské policie, majiteli či řidiči, který tu auto zaparkoval, je to však nejspíš jedno. Vozu s cedulí zásobování na palubní desce ostatně už v únoru vypršela platnost technické kontroly a podle definice se z něj stal vrak.

Takových aut s propadlou „technickou“ jsou v ulicích odstavené stovky. Správci silnice, v tomto případě městské firmě Brněnské komunikace, se je však postupně daří legálně odklízet a prodávat v dražbách. Letos by tento počet mohl být vůbec nejvyšší za poslední tři roky, co vstoupila v platnost novela zákona, jež zmíněný postup umožnila.

Dvanáct jich už za první čtyři měsíce našlo nové majitele, loni za celý rok přitom ani jedno, i když se šest z nich ocitlo v nabídce. Dalších čtrnáct pak bylo k polovině května k aukci připraveno.

„V uplynulých letech se zintenzivnilo vyhledávání autovraků ze strany městských částí a strážníků, na základě čehož mohl být zahájen proces jejich odstraňování z pozemních komunikací. Jde o vozidla s delší absencí technické prohlídky,“ nabízí jeden z důvodů vyššího počtu prodejů mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

V roce 2021 odtáhly Brněnské komunikace z ulic města více než stovku takových aut, polovina z nich se ovšem vrátila vlastníkům, protože si o ně řekli. Loni „zmizelo“ padesát vraků a jen o deset se přihlásili majitelé. K letošnímu dubnu pak šlo o dvacet odstraněných vozů a čtyři apely na jejich navrácení.

Vyšší rychlost úředníků

I bílou dodávku z centra Brna může čekat podobný osud, pokud se o odstranění botičky u strážníků nikdo do začátku června nepřihlásí. „Pokud do třiceti dnů od instalace majitel nepožádá o demontáž, správce pozemní komunikace ve spolupráci s městskou policií rozhodne o odstranění vozidla ze silnice,“ vysvětluje mluvčí brněnských strážníků Jana Pokorná.

Auto by mohlo být odtaženo po lhůtě, i kdyby mělo platnou technickou kontrolu, jen by zkrátka nepatřilo mezi vraky.

Podle Poňuchálka se postupně daří zrychlovat i vyřizování rozhodnutí u silničního správního úřadu o možnosti dražby. „Řada správních řízení řešících vozidla zajištěná v letech 2021 a 2022 tak pravomocně skončila na přelomu let 2022 a 2023 a je možné přistoupit k provedení veřejné aukce,“ doplňuje.

Díky vyšší rychlosti úředníků, respektive doběhnutí lhůt, tak nedávno brněnští zastupitelé schvalovali navýšení peněz na provedení dražeb automobilů pro letošní rok z 200 na 350 tisíc korun. „U některých vozidel se také nepodařilo zorganizovat aukci v roce 2022, takže se přesunula do letoška,“ přidává Poňuchálek další důvod vyššího počtu dražeb.

Aktuálně stojí na odstavném parkovišti bez platné „technické“ kolem stovky aut, takřka u každého z nich je v určité fázi příprava na dražbu. Ke dvanácti již vydraženým a čtrnácti připraveným na prodej se může brzy přidat ještě minimálně dalších sedmnáct, u nichž se čeká, až rozhodnutí úředníků nabude právní moci.

Na filuty je i zákon krátký

Nejsou to žádné horentní vyvolávací částky, za něž se Brněnské komunikace snaží vraky udat. V roce 2021 tak například městská firma nabízela sedmnáct let starý renault za tisícikorunu, podobně tomu bylo o půl roku později u škodovky. „Záleží vždy na kupujícím, na co vrak potřebuje,“ komentuje finální ceny mluvčí Brněnských komunikací Vladimíra Navrátilová s tím, že většině zájemců jde nejspíš o náhradní díly.

Otázkou zůstává, jestli zmíněný proces vůbec městu přináší nějaký profit, když i samotné konání dražby s sebou nese nemalé náklady. „Držíme se zákona,“ reaguje Navrátilová.

Poňuchálek ovšem naznačuje, že aukce rozhodně nemusí pokrýt náklady na své uspořádání či odstranění a skladování auta. Dražba však alespoň částečně „zalepí“ jinak nákladné činnosti, kdy se kolikrát nedaří dohnat majitele k zaplacení všech poplatků.

Ne na všechny problémy ovšem novela zákona pamatuje. Brněnské Židenice už několik let řeší problém s desítkami autovraků zaparkovaných přímo v ulicích, nedávno je tu dokonce neznámý vandal začal zapalovat.

Jejich odtažení v tomto případě komplikuje fakt, že majitel vždy vůz při výzvě k odstranění přesune o kus dál. Celé několikaměsíční úřední kolečko, na jehož konci může být auto odtaženo, pak musí začít nanovo. A vlastník se brání tím, že všechny vozy mají platnou technickou i registrační značku.