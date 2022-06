Exprimátor Brna Vokřál na podzim skončí v zastupitelstvu, chce do Senátu

Na podzim tak s komunálními volbami skončí jeho stávající mandát a zastupitelské lavice opustí. Své rozhodnutí, o kterém se spekulovalo už delší dobu, aktuálně potvrdil MF DNES. „Nakonec kandidovat nebudu,“ řekl Vokřál.

Ještě loni v rozhovoru pro MF DNES mluvil o tom, že by se chtěl dál podílet na brněnské politice, i když řady ANO opustil. Uvažoval nad tím, že sestaví vlastní liberální kandidátku. To se však nepovedlo.

Stejně tak nedopadla podle jeho představ ani jednání s dalšími stranami, se kterými podle svých slov diskutoval svou možnou kandidaturu.

Naopak nevyloučil, že se na podzim bude znovu ucházet o zastupitelský post v městské části Kníničky, kde žije.

„To se ale moc nedá považovat za politiku,“ uvedl Vokřál v narážce na to, že Kníničky se zhruba tisícovkou obyvatel mají celkem devět zastupitelů.

Na politiku ale zcela nezanevřel jako jiný bývalý primátor Brna Roman Onderka (ČSSD), jenž po loňském konci ve Sněmovně nejde ani do voleb v Brně. Vokřál se totiž chystá v Brně kandidovat do Senátu, a to právě za hnutí ANO, z něhož před dvěma lety neodcházel vůbec v dobrém.

Jeho vyzyvateli budou podle ohlášených kandidátek senátor a šéf brněnské hvězdárny Jiří Dušek jako nestraník s podporou ČSSD, místostarosta městské části Brno-Židenice Petr Kunc, který bude nezávislým kandidátem hnutí Senátor 21, a ředitel kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček, který bude kandidovat za TOP 09.