Místopředseda Vokřál opouští ANO. Straníci jsou napojeni na podsvětí, tvrdí

„Během víkendu jsem se definitivně rozhodl, že moje cesta v hnutí je dále neudržitelná. Z více důvodů. Dlouhodobě jsem se snažil prosazovat liberální pojetí hnutí, tak, jak jsem do něj vstupoval v roce 2014. ANO se ale vydalo spíše směrem politikaření v klasické partaji, kde jedinou starostí je vyhrát volby. Toto je pro mě málo,“ sdělil serveru Vokřál.

Jeho překvapivý krok je také reakcí na kauzu Švachulova gangu. Bývalý místostarosta radnice Brno-střed Jiří Švachula a další politici, úředníci a podnikatelé jsou v ní podezřelí ze stamilionových machinací s veřejnými zakázkami. Vokřál opakovaně upozorňoval na to, že do kauzy jsou namočeny i místní organizace ANO v brněnských Židenicích, Starém Lískovci a v Černovicích. Jejich zrušení mu ale vedení ANO neodsouhlasilo.

„Organizace byly z mého pohledu jednoznačně napojeny na různé lidi, řekl bych až z podsvětí. Neumím se srovnat s tím, že se velrybaří lidi, účelově se mění bydliště jen proto, aby někdo někde mohl být členem či na kandidátce. Nepřesvědčilo mě to o tom, že by se chtělo, aby se tyto věci řešily. Čekal jsem, že se s tím hnutí bude snažit vypořádat. Mám svoje hodnoty. S takovými lidmi v jednom hnutí být nechci. Pokud ANO chce fungovat jako standardní strana se závody ve vymáhání vlivu a nabírání členů, tak beze mě,“ uvedl nyní Vokřál.

Na svém Facebooku pak k tomu dodal, že nikdy nebyl kariérní politik a nechce dále spojovat své jméno s osobami, které Hnutí ANO využívají pouze ke svému osobnímu prospěchu a kteří tak ničí dobrou práci kolegů, kterým se podařil již kus dobré práce.

Petr Vokřál - zastupitel města Brna (Facebook) Vážení přátelé,

dnes jsem se rozhodl ukončit členství v Hnutí ANO. K tomuto rozhodnutí jsem dospěl na základě dlouhých úvah a jsem za to rád.

Celou dobu jsem se snažil v rámci mé politické dráhy prosazovat liberální hodnoty. S tím jsem také do politiky v roce 2014 vstupoval a po celou dobu jsem se snažil tyto myšlenky v hnutí ukotvit. Pokusů bylo několik, zejména ve spolupráci a s podporou mého váženého kolegy, Tomáše Macury a dalších liberálně smýšlejících členů. Za což b...ych jim chtěl poděkovat, zejména pak Tomášovi. To se mi líbí (17)Komentáře (3)

Je možné, že bývalý brněnský primátor definitivně skončí v politice. Přitom měl být jedničkou na jihomoravské kandidátce hnutí ANO v podzimních krajských volbách. Za jinou stranu nyní kandidovat nechce a o další politické kariéře bude teprve přemýšlet.

„Situace v Brně, která už delší dobu poškozuje naše hnutí, je důsledkem toho, že do naší jihomoravské krajské organizace přišli lidé, kteří tam nikdy být neměli,“ prohlásil pro MF DNES předseda hnutí Andrej Babiš.

„Vedení této organizace o problému dlouho vědělo, ale přehlíželo ho a neřešilo. Přitom to je jejich kompetence a povinnost,“ dodal Babiš.



„Lidí, kteří poškozují jméno našeho hnutí se musíme zbavit,“ prohlásil rázně. A vyjádření uzavřel tím, že ho odchod Petra Vokřála mě každopádně mrzí.

Na Vokřálovo rozhodnutí už pro iDNES.cz reagoval i jihomoravský hejtman za ANO Bohumil Šimek. „Dozvěděl jsem se o tom asi v půl sedmé večer. Vůbec jsem o tom nevěděl a protože je to třeskutá situace, nebudu se více k odchodu Petra Vokřála vyjadřovat,“ řekl hejtman, který měl Vokřálovi v krajských volbách přepustit první místo na kandidátce.

„Je to pro mě šok, takhle krátce před krajskými volbami. Vím to od dnešního večera, opravdu jen chvíli. Víc říct nemůžu, musím se s Petrem Vokřálem sejít a i s ostatními probrat, co bude dál, co bude s kandidátkou,“ uvedla Karin Karasová z vedení brněnského ANO.