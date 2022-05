Na první zboží mi půjčil táta, líčí programátor úspěšného sexshopu

Zakladatel Twixo Group nyní sklízí největší úspěch se svým YOO.cz, kde boří mýty a předsudky ohledně lidské sexuality.

„Baví mě vyvracet zkostnatělou představu, že nakouknout do sexshopu je něco neslušného. Povzbuzujeme lidi k prožívání intimity naplno, protože to ke svobodě prostě patří,“ říká Sláma.

Jste vystudovaný programátor. Jak jste se dostal k erotické seznamce?

Šlo o zakázku jednoho kamaráda, který tyto weby provozoval. Pro mě to byla práce jako každá jiná, není moc velký rozdíl v tom, jestli programujete e-shop, seznamku, nebo nějaký jiný komunitní web. Baví mě hlavně programovat, ať už se jednalo v minulosti o seznamky, nebo dnes o můj e-shop.

Takže vás svět erotiky natolik oslovil, že jste se do něj vrhl s vlastním podnikáním?

Jak se to vezme. Jestli máte na mysli, že by mě to přitahovalo, protože jsem nějak zvlášť na erotiku vysazený, asi vás zklamu. (směje se) Bylo to v podstatě byznysové rozhodnutí. U seznamek mě totiž nepřestávalo udivovat, kolik uživatelů se na ně každý den přihlásí, klidně i padesát tisíc. Lákalo mě pustit se taky do online prodeje a tohle všechno do sebe krásně zapadalo. Zkusil jsem tedy postavit e-shop s erotickým zbožím a dát o něm vědět uživatelům seznamek.

Jak to zafungovalo?

Velice dobře. Nicméně můj první online sexshop v roce 2010 byl affiliate, to znamená, že jsme objednávky přeposílali dodavateli. To nebylo ono, objednávky neodbavovali tak rychle a spolehlivě. Proto jsem nakoupil vlastní zásoby, doprogramoval napojení na dopravce a začal vyřizovat objednávky sám.

Prý jste zboží skladoval nejdříve ve svém bytě ve skříních...

Můj byt bylo vlastně doupě plné polic a regálů se zbožím. Moc návštěv jsme si s tehdejší přítelkyní raději nezvali, abychom to nemuseli těm konzervativnějším vysvětlovat. Ale znáte to, v paneláku toho moc neutajíte. Takže se i stalo, že v sobotu zaklepal soused s tím, že mu došel lubrikant a vzpomněl si, že by ho u nás mohl koupit. (směje se)

Jak dlouho vám sklad erotických pomůcek doma vydržel?

Celkem dva roky, pak už jsem začal přemýšlet nad normálním skladem. Občas se taky některá hračka v krabici spustila, a to vrnění vás spolehlivě vzbudí ze spaní. Navíc rostl počet objednávek a nestíhal jsem je odbavovat. Bylo potřeba najmout brigádníky a nelíbilo se mi vodit je k sobě domů. Teď máme kancelář a sklad v pronajatých prostorech v Brně, které jsme právě rozšířili o nový showroom.

Co můžou návštěvníci ve vašem showroomu vidět?

I když většina lidí nakupuje online, někteří zákazníci si chtějí balíček vyzvednout osobně, a tak k nám zajdou. Mohou si nejen prohlédnout produkty nebo vyzkoušet oblečení, chceme, aby se u nás cítili dobře a návštěva pro ně byla zážitkem. Přidali jsme proto do interiéru různé vtipné prvky, například sloup osázený dildy nebo žalář pro zlobivé zákazníky, který slouží jako fotokoutek.

Z čeho jste váš byznys ze začátku financoval?

Na první zboží mi půjčil táta asi 300 tisíc, které měl našetřené z učitelského platu. Jsem mu opravdu vděčný, že mi věřil. Myslím, že k tomu přispělo i to, že rodiče věděli, jak se stavím k vydělávání peněz. Od mých osmnáctých narozenin jsem měl živnostenský list a přivydělával si. O tom, jak s půjčkou hospodařím, měli rodiče naprostý přehled. Každý měsíc jsem jim dával byznysové reporty, aby viděli, co se s penězi děje.

Rodiče tedy od začátku souhlasili s vaším podnikáním ve světě sexshopů?

Táta to bral v pohodě hned zkraje. Máma se s tím smiřovala složitěji. Nějaký čas radši říkala známým, že její syn prostě programuje. Postupně ale uznala, že jde o podnikání jako kterékoli jiné. Jinak mají lidé v mém okolí o můj obor buď velký zájem, nebo jej ostře odmítají. To k tomu asi patří, člověk má dělat to, co ho baví a čemu rozumí.

Zkoušel jste podnikat i s něčím jiným než s erotickým zbožím?

Zkoušel jsem prodávat sortiment pro zahrádkáře. Takové zboží není kontroverzní a objemem tržeb jde o zajímavou část trhu. Zákazníci mě však často žádali o odborné rady, které jsem jim nedokázal dát. Zahradní čerpadlo opravit neumím, ale v erotických pomůckách jsem se zorientoval přirozeně. Sexualita prostě patří k tomu, že jsme lidé. Také jsem se díky této práci poznal se svou partnerkou Míšou, která se především stará o naše sociální sítě.

E-shop YOO.cz, jejž jste spustil v roce 2020, zatím na trhu uspěl nejvíce. Jaký je jeho koncept?

YOO.cz je e-shop pro zdravou sexualitu. Naším mottem je „Udělejte si to hezký“. Sex je přece jednou z nejhezčích věcí v lidském životě. Ke koncepci nepatří jen pomůcky a produkty, jde také o kvalitní zákaznický servis, na němž si zakládáme. Málokterý e-shop může svoji originalitu stavět na zboží, protože to jde většinou koupit i jinde. Dobrý obchod dělají lidé, kteří své práci rozumí, baví je a jsou schopni takto přistupovat k zákazníkům.

Co tedy musí splňovat lidé, kteří u vás chtějí pracovat?

Je důležité, aby měli k erotice kladný vztah a uměli naslouchat zákazníkům. Trpělivost a schopnost laskavým způsobem řešit dotazy je nenahraditelná. Dobře se bavíme, když třeba pro zákazníka hledáme masážní hlavici s nejdelší výdrží na baterie. Po stole jich skáče deset a zkoušíme, která jak dlouho vydrží. (směje se)

Na vašem Instagramu a webu se zároveň snažíte i o osvětu veřejnosti. Na co se zaměřujete?

Záleží nám na tom, aby lidé vnímali svou vlastní sexualitu pozitivně a neměli ostych naplňovat své touhy či řešit trápení, se kterými se v této oblasti potýkají. Na Instagramu i webu se snažíme sexuální témata nadlehčit. Zároveň nás zajímá, co lidé v intimní oblasti řeší. Proto provádíme anonymní průzkumy, pomocí nichž mapujeme, po čem lidé touží. Na tvorbě průzkumů, obsahu pro sociální sítě i článků pro média spolupracujeme s odborníky, například sexuology a terapeuty. Spolupráce navazujeme také s influencery.

Podle čeho influencery vybíráte?

Pečlivě si vybíráme, s kým značku spojujeme. Ze zásady nespolupracujeme s pornoherci a pornoherečkami a s lidmi, kteří mají na svých profilech příliš explicitní fotografie. Chceme, aby se ženy i muži cítili při sledování našeho Instagramu příjemně. Aby necítili žárlivost a frustraci z dokonalých vyretušovaných fotek a odhalených těl. Vždy se díváme, zda influencer dává sledujícím nějakou přidanou hodnotu. Jestli mu profil neslouží pouze k tomu, aby se něčím chlubil.

Jaké jsou reakce influencerů na nabídku spolupráce?

Často jsou v rozpacích, že je sexshop oslovuje ke spolupráci. Když se ale podívají na náš profil, jsou příjemně překvapeni. Většinou je hned napadne, že po nich budeme chtít, aby se ukazovali s produkty, proto influencery vždy ubezpečíme, že produkty vůbec ukazovat nemusí. S každým individuálně řešíme, jaké téma by chtěl se svým publikem otevřít.

Například jaká témata?

Třeba orgasm gap, influenceři otevřeně mluvili o nerovnosti v dosahování orgasmu. Otevírali s publikem diskusi o tom, že předstírání orgasmu k ničemu nevede a je lepší o tom s protějškem komunikovat. Další zajímavé téma byl stud. Sledující psali influencerům, co je v intimní oblasti trápí, ale bojí se o tom mluvit či to s kýmkoli řešit. Díky tomuto sdílení si sledující uvědomili, že v tom nejsou sami.

Kdo u vás nejčastěji nakupuje?

Nakupují u nás opravdu různí lidé. Někteří si pořizují erotické hračky, aby s nimi zpestřili svůj milostný život. Jiné k nám dovede problém, který chtějí vyřešit, například nízká chuť na sex nebo potíže s erekcí. Nakupují u nás muži i ženy, zadaní i single, mladí i starší. Podle našeho průzkumu si čtvrtina lidí pořizuje erotické pomůcky pro využití v páru, zatímco čistě jen pro sebe pouze desetina. Dokonce některé firmy dávají svým zaměstnancům poukázku do našeho sexshopu jako netradiční benefit k výplatě.