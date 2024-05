Po krátké nemoci zemřel Vojtěch Adam, který měl být rektorem. Bylo mu 42 let

„V osobě profesora Adama ztrácí univerzita jeden z nejvýznamnějších vědeckých talentů poslední doby. Jeho přínos pro univerzitu v podobě vědeckých aktivit, energie a pracovitosti je těžko kvantifikovatelný. Stejně tak i jeho působení ve vedení naší univerzity,“ uvedl rektor Mendelovy univerzity (MENDELU) Jan Mareš.

Vojtěch Adam pracoval na MENDELU od roku 2007, osm let poté byl jmenován profesorem v oboru Zemědělská chemie. V letech 2014 až 2022 působil ve vedení univerzity jako prorektor pro tvůrčí činnost, zároveň vedl Ústav chemie a biochemie, na kterém pracoval od roku 2009.

Adam se zabýval například studiem nádorových procesů a vývojem pokročilých materiálů k jejich léčbě. „Vyvíjeli jsme nanočástice, které by mohly být protinádorovým léčivem, a další, které by mohly nahradit antibiotika,“ přiblížil v dřívějším rozhovoru pro MF DNES. Za svůj výzkum získal několik ocenění.

V říjnu 2021 jej akademický senát hned v prvním kole zvolil novým rektorem MENDELU po odcházející Danuši Nerudové, která následně kandidovala na prezidentku.

„Budeme reagovat na dramatickou změnu přístupu k životnímu prostředí. Musíme k němu být šetrnější, aby bylo zdravější a udržitelnější. Naše univerzita se na toto zaměřuje už několik dekád a chceme v tom pokračovat,“ nastínil tehdy Adam své vize.

Vizionář, inovátor i budovatel týmů

Ještě před nástupem do funkce však na konci ledna 2022 rezignoval kvůli kritice vědecké práce svého týmu. Konkrétně šlo o nesrovnalosti v obrazových datech u několika kolektivních článků. „Bohužel, někde šlo skutečně o hloupé chyby z nedbalosti. Někomu to ulehčilo práci, a mně to teď hodně ztížilo život. Nemůžu stát za zády každého pracovníka a kontrolovat každý jeho krok. Z odpovědnosti jsem ale neuhnul,“ vysvětloval, proč se rozhodl odstoupit. Jako hlavní důvod uvedl úctu k Mendelově univerzitě.

Po této kauze se Adam vrátil k vědecké práci, v poslední době koordinoval strategické projekty univerzity a jejich přípravu.

„Se sobě vlastním elánem a energií inicioval i přípravu evropského projektu Cenagrivet spojujícího mezinárodní tým pro řešení problematiky živočišné výroby a jejího dopadu na hospodaření v krajině. Dokázal spojit špičkové laboratorní a diagnostické postupy s provozním zemědělstvím. Upřímně doufám, že naše univerzita bude mít dostatek síly i snahy o spolupráci, aby tyto aktivity s úspěchem dokončila. Dovolte osobní poznámku: Vojto, děkuji za čas a energii, kterou jsi věnoval naší univerzitě,“ napsal rektor Mareš.

Osobnost zesnulého Adama vyzdvihl také děkan Agronomické fakulty MENDELU Leoš Pavlata.

„Úmrtí profesora Adama je především šok, obrovská lidská tragédie a ztráta, která musí zasáhnout každého, kdo ho znal. Myslíme zejména na rodinu, ale i obrovskou řadu zarmoucených přátel a kolegů. Nečekaně odešla výrazná osobnost plná nápadů, vizionář a inovátor, motivátor spolupráce, budovatel týmů, extrémně pracovitý a výkonný člověk budící emoce. Člověk s nezaměnitelným úsměvem a silným hlasem v každé situaci. Jeho život byl nečekaně krátký, ale zůstává po něm výrazná stopa. Čest jeho památce,“ poznamenal.