Náměstí v Brně zahalí pára, za pár týdnů na něj umístí speciální kužely

Soubor tří zploštělých kuželů vypouštějících páru od sochařů Tomáše Pavlackého a Michala Gabriela symbolizuje v nekonečné perspektivě zkrácené potrubí, které bylo nosičem vodního prvku napříč historií. „Když se podíváte na dlouhou natočenou trubku, tak uvidíte právě takový kužel, jak se ztrácí do nekonečna,“ vysvětluje sochař Tomáš Pavlacký.

Sochy jsou z bronzu a zbarvené budou do zeleno-tyrkysové barvy, které sochař docílí přirozenou patinou. „Chtěli jsme to udělat co nejsvětlejší, abychom nevytvořili další tepelný zdroj,“ říká Pavlacký.

Kužely se skládají z lamel, které zvýrazní patinu a dodají sochám grafický nádech, jenž strukturu prohloubí.

Při tvorbě návrhu využili autoři i moderní technologie v podobě virtuální reality. „Vymodelovali jsme náměstí a virtuálně jsme do něj prvky osazovali. Měli jsme tak možnost si náměstí už projít,“ líčí sochař s tím, že Dominikánské náměstí zná velmi dobře.

„Je zajímavé tím, jak je nakloněné ve dvou osách. Vypadá jako jeviště. Nechtěli jsme se s panem Gabrielem orientovat na jeden centrální objekt, ale jeviště ještě více otevřít. Kužely vypadají z každého úhlu jinak i díky lamelové struktuře,“ vykládá Pavlacký.

V červnu před odvozem na náměstí se všechny kužely napatinují. Na slavnostní odkrytí soch veřejnosti by mohlo dojít už první týden v srpnu. Celková cena zhotovení vodního prvku je přes osm milionů korun.

Hledání trvá patnáct let

Sochaři vyhráli soutěž o návrh vodního prvku na náměstí v roce 2021. Původně mělo být hotovo nejpozději do konce září minulého roku.

Podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka nastaly komplikace, které zapříčinily posun slíbeného termínu.

„V období pandemie covidu se znenadání přerušily dodavatelské řetězce, zaměstnanci se dostávali do karantény a také byl nedostatek potřebného materiálu,“ vysvětluje mluvčí.

O podobě vodního prvku se jedná už patnáct let. První architektonická soutěž totiž byla už v roce 2008, kdy si radní z návrhů nevybrali, v další zrušené soutěži jim návrh příliš připomínal kašnu na náměstí Svobody.

Mluvilo se také o přemístění sochy císaře Josefa II. z areálu černovické psychiatrické nemocnice, tento záměr však neuspěl u lidí v anketě, a tak chtěli politici před Novou radnici přemístit kašnu z Biskupského dvora. Ani to však nevyšlo.