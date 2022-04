Zloděj se vplazil do domu přes okno kurníku. Ze skříně uloupil 200 tisíc

9:56

Policisté řeší od neděle kuriózní vloupání do domu na Břeclavsku. Neznámý zloděj se do domu dostal přes kurník, kde se musel plazit. V domě téměř devadesátiletého seniora našel ve skříni 200 tisíc korun. V případě dopadení mu hrozí několik let vězení.