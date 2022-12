Vlakem do Bratislavy se pojede rychleji, na Slovensku ale stavbu nestíhají

Letos už vznikla na 1,5 kilometru dlouhém úseku mezi Lanžhotem a hranicí se Slovenskem nová druhá kolej a mosty přes místní vodní toky v rámci zakázky za více než půl miliardy korun.

Pokračovat se bude i příští rok navzdory tomu, že na Slovensku tamní železničáři nestíhají pokračovat v takovém tempu jako Češi.

„Zastavení probíhající stavby a její zakonzervování kvůli zpoždění na Slovensku by vyšlo výrazně dráž než plánované zřízení provizorního propojení,“ vysvětlil za Správu železnic náměstek pro modernizaci Mojmír Nejezchleb. Už ale nespecifikoval, jak vysoké budou tyto mimořádné náklady.

Vlak tak po krátké a nezbytné výluce příští rok na jaře při jízdě ze Slovenska přejede most přes řeku Moravu po stávající první koleji a těsně za mostem bude pokračovat po modernizované druhé koleji dál do Česka. Na té první v Česku se totiž bude pracovat. Bez provizorního propojení staré slovenské a nové české koleje by se tak tudy nemohlo vůbec jezdit a byl by přerušen jeden z hlavních koridorů k východním sousedům.

Nová druhá kolej vede navíc o tři čtvrtě metru výš kvůli napojení na budoucí hraniční most přes Moravu s vyšší polohou a rovněž kvůli ochraně před pravidelnými záplavami v okolních lužních lesích.

Díky této modernizaci, která bude na české straně hotová na konci příštího roku, bude možné zvýšit traťovou rychlost ze současných 120 na 160 kilometrů v hodině. To bude ostatně možné téměř v celém úseku z Brna do Břeclavi a dál ke státní hranici na Slovensko. Výjimkou bude jen několik stanic, které zatím nejsou upravené a zabezpečené na takto vysokou rychlost.

Kvůli stavebním pracím v Česku i na Slovensku už na začátku roku po sto letech osiřela vlakové stanice v Lanžhotě. „Stavební práce jsou plánovány na více než tři roky,“ poznamenala na začátku letošního roku mluvčí slovenského státního podniku Železnice Slovenskej republiky Ria Feik Achbergerová.

V budoucnu by pak vyšší rychlost měla být možná i na Slovensku, díky čemuž se zkrátí celková jízdní doba z Česka do Bratislavy. Bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík v minulosti uvedl, že spojení z Prahy do Bratislavy zrychlí do roku 2030 o 35 minut. Teď konkrétní čísla Správa železnic nesdělila.