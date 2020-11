Vlaky mezi Brnem a Prahou na rok zastaví oprava trati, cesta potrvá déle

Přibližně dvě stovky spojů se zkrátí nebo se vlaky zcela odkloní.



Úsek mezi Brnem a Blanskem patří dlouhodobě pro vlakovou dopravu mezi ty nesložitější. Trať se klikatí kolem řeky Svitavy, v mnoha obloucích musí expresy jezdit pomaleji, než by mohly běžně jet. Komplikovaný terén poznají i sami cestující, protože se jim ztrácí mobilní signál a osmkrát se projedou tunelem.

I kvůli rychlejšímu cestování a větší bezpečnosti tady proto železničáři chystají velké úpravy za zhruba 6,5 miliardy korun. Práce mají začít v druhé polovině příští roku a naplno by se měly rozběhnout právě v roce následujícím. Poslední opravy se tady prováděly v roce 1996, a to ne všude.

„V úseku mezi Blanskem a Adamovem bude provedena kompletní rekonstrukce železničního svršku v celém mezistaničním úseku. Současně s tím bude navrženo odvodnění a stabilizace skalních svahů ohrožujících bezpečnost železničního provozu a rekonstrukce tunelů,“ uvedl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Podobně se koleje a další čtyři tunely budou opravovat i dál z Adamova do Brna, kde železničáři chystají i stavbu zcela nových mostů. Zmodernizuje se také stanice v Adamově.

Autobusy každých deset minut

Lidé denně dojíždějící do Brna do práce či do školy tak v roce 2022 nemohou spoléhat na železnici. Regionální osobní vlaky, které ve špičkách jezdí z Blanska i každých patnáct minut, nově nahradí autobusy.

„Interval pravděpodobně nebude stejný jako u vlaků. Dopravu budeme chtít více rozmělnit, aby najednou na jedno místo nepřijelo větší množství autobusů, což by situaci dál komplikovalo,“ sdělil Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis, která na jihu Moravy koordinuje veřejnou dopravu.

Jinými slovy tak mohou jezdit autobusy z Blanska třeba každých deset minut. Konkrétní podoba výluk se však stále řeší, stejně tak i možnost, že by část autobusů zastavovala u nádraží v Králově Poli. Už teď však společnost Kordis počítá s tím, že část autobusů z Blanska pojede do Brna podél trati po úzké cestě přes Adamov a Bílovice nad Svitavou, druhá přímo po hlavním tahu do Brna přes Lipůvku, kde však jsou denně dlouhé kolony.

Na zdržení v zácpách se musí připravit i cestující v rychlících, které se také dál než do Blanska nedostanou. „Bude vůbec obtížné mít dostatečný počet autobusů, abychom náhradu za všechny vlaky zajistili. Už teď se proto počítá s tím, že po dobu této výluky nebude náhradní autobusová doprava na trati z Brna do Zastávky, kde se v současnosti pracuje na modernizaci železnice,“ přiblížil Horský.

Problémy se zácpami přitom nehrozí jen u trasy přes Lipůvku, ale i Bílovice. Kromě toho, že je tamní cesta časově delší, vyústí autobusy v Brně u Tomkova náměstí, kde se ve stejnou dobu bude stavět další část velkého městského okruhu.

Další otázkou je, zda vůbec lokomotiva s vagony přijíždějící ze severu dojede až do stanice v Blansku a neskončí třeba už v Rájci-Jestřebí. Na rok 2022 totiž blanenská radnice plánuje za čtvrt miliardy přemostění koridoru do části města, kam dnes vede jen cesta přes přejezd, u něhož jsou kvůli vysokému provozu stále častěji sklopené závory.

Nedávno tuto stavbu, na níž se s prvními pracemi začne už příští rok, posvětila i komise na ministerstvu dopravy. Provoz na železnici ve městě tak přinejmenším po část výluky nebude možný, když se v blízkosti kolejí budou pohybovat dělníci. Stejně tak se musí odpojit od elektřiny trolejové vedení. „Je snaha dostat do tohoto období co nejvíce investičních akcí, aby se udělaly zároveň,“ potvrdil Horský.

Delší cesta do Prahy

Jak a kudy budou jezdit mezinárodní vlaky a expresy z Brna do Prahy, zatím České dráhy nesdělily. „Příprava dopravních opatření je zatím na začátku,“ řekla mluvčí státního dopravce Vanda Rajnochová.

Možností je cesta přes Olomouc, ale spíše ta přes Vysočinu a Havlíčkův Brod, kudy plánuje jezdit v roce 2022 například RegioJet. Podle železničářů bude tato méně vytížená trať, kudy cesta trvá déle, na četnější provoz i díky probíhajícím úpravám připravená.

Provoz tady přitom nezhoustne až napřesrok, někteří pasažéři mířící z Brna do Prahy můžou být překvapeni už za pár měsíců. Jiná výluka na stejném koridoru u Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji, která začíná příští rok v květnu a částečně omezí provoz, totiž už v tuto dobu může odklonit některé expresní vlaky právě sem.

Stejně tak tudy pojedou i ty nákladní, pro něž jde však o náročnější trať a potřebují další lokomotivu, aby mohly jezdit se stejně dlouhými soupravami. Zvýšené náklady, které tím železničním nákladním dopravcům vzniknou, ponese stát.