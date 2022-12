Velký návrat vlaků, v neděli po roce vyjedou na trati mezi Brnem a Blanskem

Na frekventovanou trasu mezi Brnem a dvacet kilometrů vzdáleným Blanskem se totiž po rozsáhlých opravách vrátí vlaky, které nahradí autobusovou flotilu dočasně pendlující mezi oběma městy.

Jízda po modernizované trati má být rychlejší a pohodlnější. „Na většině rekonstruovaných úseků se zvýšila traťová rychlost o pět až deset kilometrů v hodině. Maximální rychlost bude nově 110 kilometrů, zatímco dosud to bylo sto,“ přibližuje mluvčí Správy železnic Pavel Tesař.

V dotčeném úseku mezi Brnem a Blanskem půjde o časovou úsporu v řádu pouze několika minut, rychlejší čas dojezdu ovšem přinese nasazení nových vlaků Moravia, které nakupuje Jihomoravský kraj a bude je půjčovat dopravcům, aktuálně Českým drahám. Jde o tytéž moderní soupravy, které nyní sám národní dopravce provozuje od Blanska na sever pod názvem RegioPanter.

Od nedělního začátku platnosti nového jízdního řádu se předpokládá provoz pěti kratších vlaků, které má kraj v současnosti k dispozici, a to na lince S2 právě z Brna na Blansko, opačným směrem na jih do Křenovic a také na trati ze Šakvic do Břeclavi.

„Zbylé nové jednotky budou do zkušebního provozu s cestujícími, jakož i následně do pravidelného provozu nasazovány postupně v dalších měsících,“ sděluje Květoslav Havlík, mluvčí společnosti Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji. Nejpozději ovšem vyjede všech 37 souprav v dubnu.

Do té doby musejí cestující počítat s tím, že na lince do Blanska budou stále jezdit i starší vagony. Stejně jako na trati z Brna na Tišnov a opačným směrem na Židlochovice či Hustopeče, kde je rovněž časem nahradí nové jednotky.

Nové koleje, mosty i nádraží

Než se vlaky po zmodernizované železnici z Brna do Blanska rozjedou na „plnou páru“, bude to osm dní trvat. Traťová rychlost totiž bude zpočátku kvůli ladění provozu částečně omezená. „Z toho důvodu budou vybrané osobní a spěšné vlaky i všechny rychlíky odjíždět z Brna proti pravidelnému jízdnímu řádu dříve, jiné budou za Blanskem o několik minut opožděny,“ přibližuje Havlík.

Některé spoje proto ani nezastaví v jednotlivých stanicích opraveného úseku. Cestující tak musejí pečlivě nastudovat jízdní řád, aby zjistili, zda má daný vlak na jejich cílové stanici skutečně zastávku.

Kordis také slibuje na trati z Brna na sever více vlaků, které budou jezdit v kratším intervalu, a to i o víkendech nebo svátcích. „Linka S2 bude nově o víkendech jezdit z Brna do Blanska a Rájce-Jestřebí v intervalu 30 minut namísto původní hodiny,“ nastiňuje Havlík.

Ve špičkách pracovních dnů navíc bude na vybrané spoje s konečnou v Rájci, které budou odjíždět každou čtvrthodinu, nově navazovat expresní autobus 251. Ten zastaví pouze ve Velkých Opatovicích a Boskovicích.

Do Prahy i nadále přes Vysočinu Zatímco rychlíky a osobní vlaky se na koridor mezi Brnem a Blanskem v neděli vrátí, mezinárodní expresy mířící na Prahu budou nadále jezdit po časově delší trase přes Havlíčkův Brod, po níž cesta z Brna do hlavního města trvá přes tři hodiny. Důvodem je pokračující oprava tratě u Ústí nad Orlicí. Spoje Českých drah, soukromého RegioJetu i zahraničních dopravců se na běžně využívanou trať přes Českou Třebovou vrátí v polovině příštího roku.

Přes pouze drobné časové úspory byla generální rekonstrukce koridoru za zhruba 7,2 miliardy korun podle Správy železnic potřeba. Naposledy se podobná oprava v daném úseku prováděla na konci 90. let, a to ještě ne v takovém rozsahu jako nyní. Modernizace se nyní dočkaly jednotlivé stanice od Adamova po Bílovice nad Svitavou, nové jsou koleje, pražce, dráty, mosty, podchody i lávky pro pěší.

Přestože se některé plány musely měnit za pochodu, termín dokončení stavební firmy stihly. „Došlo ke změně technologie opravy některých tunelů. Dále se provedly úpravy více skalních úseků na trati, u nichž se nutnost zásahu ukázala až po odstranění porostu,“ odhaluje Tesař.

Dělníci budou u trati pracovat ještě v následujících týdnech a měsících, to už však nebude mít na železniční provoz vliv. Plánují se například opravy silnic, které byly zasaženy stavbou, tedy nejspíš hlavně té, která vede z Adamova do Bílovic podél Svitavy a kudy jezdily těžké nákladní vozy i náhradní autobusy.

Další výluky napřesrok

Pro příští rok mohou být cestující v klidu, poněvadž se žádná velká výluka na jižní Moravě po delší době neplánuje. A to přesto, že nedávno železničáři oficiálně zahájili modernizaci trati ze Střelic do Zastávky u Brna, tedy navazující etapu na již hotový úsek z Brna.

Náročná bude podle Správy železnic především výstavba druhé koleje, která potrvá po většinu příštího roku. Zároveň však kvůli ní nebude až na krátkodobé výluky provoz vlaků na delší dobu přerušen. V roce 2024 při modernizaci celého železničního svršku, stavbě nových nástupišť i trakčního vedení se to už ovšem bez výluky neobejde.

Podobně napřesrok musejí počítat cestující s omezením také ve stanici Brno – Královo Pole. Ta se začne podle dlouhodobých plánů kompletně modernizovat, chystá se i výstavba zcela nové nádražní budovy. „Součástí stavby je rovněž kompletní rekonstrukce první koleje v úseku Brno-Maloměřice – Kuřim, která navazuje na již provedenou rekonstrukci druhé koleje,“ informuje mluvčí Správy železnic s tím, že příští rok bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.