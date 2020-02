Historickou budovu hyzdí dotační plakát EU, bez něj by ji však neopravili

Banner, který je umístěn přímo na nároží směřujícím do náměstí Svobody, vadí třeba designérce Veronice Rút Novákové. Jde podle ní o překrývání kvalitního materiálu laciným.

„Je to jasný přešlap. Jak pro instituci, tak pro EU je to zbytečně degradující řešení,“ konstatovala Nováková.

Ona sama spolu s radnicí Brna-střed a řadou specialistů již před časem vytvořila manuál, který má pomoci právě s takovýmto vizuálním smogem v centru města bojovat. Reklama má podle manuálu být taková, aby nepoškozovala architekturu ani byznys.

Nalepovací plachta se nelíbí ani památkářům z Národního památkového ústavu. „Jde o další ukázku vizuálního smogu. Střed města vypadá hrozně, jsme v památkové rezervaci,“ upozornila Radmila Stránská, dokumentátorka tohoto ústavu v Brně.

Na druhou stranu však vysvětluje, že pravidla projektů, které dostanou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), publicitu výslovně vyžadují. Památkářům proto nezbylo než poutač dočasně povolit, konkrétně do 30. září.

Ostatně i v muzeu uznávají, že poutač na nároží nevypadá nejlépe. „Sama jsem se ptala, jestli musí být zrovna tam. Umístění je však určeno ve smlouvě. Poskytovatelé dotace si na základě pohledu na dům vybrali toto místo,“ uvedla vedoucí oddělení komunikace a marketingu muzea Barbora Javorová.

Ceduli musíme strpět, tvrdí památkáři

V Centru pro regionální rozvoj v Brně, které IROP zastupuje, to však zpochybňují. „Obecná pravidla definují, že publicita je nutná v místě projektu, nekladou však nárok na přesné umístění,“ řekl manažer projektů Václav Adamec.

„Podle výše dotace jsou určené i minimální rozměry. Nemělo by to samozřejmě být zastrčené v koutě. Pokud by ale byla plocha umístěna do jedné z ulic, a nikoliv do čela, podmínky publicity by stále splňovala,“ objasnil.

Poutač musel schválit i odbor památkové péče brněnského magistrátu. Jeho vedoucí Martin Zedníček tvrdí, že odmítnutí by mohlo ohrozit čerpání dotace pro Moravské zemské muzeum.

„Dostali jsme informaci od příjemce dotace, že bez našeho povolení umístit banner jim bude krácena dotace v řádu milionů korun. Byli jsme postaveni před dilema. Nechtěl jsem vytvářet konflikty mezi našimi institucemi,“ hájí rozhodnutí svého odboru Zedníček.

Památkáři tak tvrdí, že musí současný stav strpět. „Je to samozřejmě špatně. Oni nás požádali jednou, my jsme jim to zamítli. Pak přišli s novým návrhem, ve kterém velikost tohoto plakátu zredukovali asi o padesát procent. Poté památkový ústav, který to nejprve taktéž zamítl, napsal, že s tím souhlasí, a my tedy nebyli proti. Nelíbí se to však ani nám, ani jim. Ustupuje se zde Evropské unii,“ řekl Zedníček.

Krajský zastupitel Michal Doležel (za Žít Brno) navrhuje, jak by se reklama mohla změnit. „Jistě to šlo udělat hezčím způsobem, ještě když je to nejvíce exponované a nejcennější nároží s dominantní věží. Dalo se to řešit například formou projekce. Informace by tak mohly být dobře viditelné i v noci,“ podotkl Doležel, který je bývalým radním Brna-střed.

Oprava paláce měla být hotová už v lednu 2019, dokončena není dodnes. Nejzazší termín je konec roku 2020.

Plakát na historické budově Paláce šlechtičen vadí místním i odborníkům: