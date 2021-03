Kdepak HIV, nakažlivější je virus HPV. Studenti před ním chtějí varovat

Dříve se mělo za to, že sexuálně přenosnou infekcí mohou onemocnět pouze gayové nebo promiskuitní osoby, to už ale dávno není pravda.



Téma pohlavně přenosných chorob je ale pro většinu lidí stále tabu, takže mnohdy nejsou dostatečně informovaní. I to má projekt, který založily dvě studentky, Anna Pelzová a Barbara Firla, změnit.



„Ptali jsme se lidí, jestli vědí, co to HPV virus je. Ukázalo se, že drtivá většina lidí to vůbec netuší. Velkou roli hrálo také to, že tento virus způsobuje nádorová onemocnění, kterým se dá předcházet prevencí,“ říká členka projektu Karolína Levíčková a podotýká, že ke vzniku projektu vedla i osobní zkušenost jednoho z nich.

Nakazí se 80 procent lidí

HPV je momentálně nejčastější sexuálně přenosná infekce. Zhruba 630 milionů lidí na celém světě je nakaženo lidským papilomavirem a samotnou infekci během života prodělá až 80 procent lidí.



„Virus si nevybírá, týká se to veškeré populace, která je sexuálně aktivní. Na věku nezáleží,“ podotýká předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák, jenž na projektu se studenty spolupracuje.

Mnoho typů viru HPV spontánně vymizí. Pokud se ale člověk nakazí jedním z rizikových typů, dlouhodobá infekce může vést k rozvoji různých onemocnění.



„Až 300 tisíc žen ročně zemře na nádorová onemocnění, která virus způsobuje. Konkrétně je to například rakovina děložního čípku. Problém se ale týká i mužů. Lidský papilomavirus totiž způsobuje i rakovinu řitního otvoru a také rakovinu v oblasti krku a mandlí,“ vysvětluje Levíčková.

„Jedinou stoprocentní cestou, jak se chránit, je sexuální abstinence. To ale není úplně možné. Prezervativ pak snižuje riziko asi desetkrát. Nejúčinnější cestou, jak se proti virům chránit, je očkování, za které se snažíme bojovat,“ poznamenává studentka.



Očkování má největší smysl před zahájením sexuálního života. Zdravotní pojišťovna ho proto hradí dětem mezi třinácti a čtrnácti lety. V současnosti jsou na trhu tři typy vakcín.

Chtějí přednášet na školách

Takzvaný HPV tým studentů Masarykovy univerzity se primárně snaží o osvětu veřejnosti.



„Až to situace dovolí, rádi bychom jezdili přednášet po školách mezi děti na druhém stupni základní školy. To je právě období, kdy se očkuje. Tam máme šanci do jejich budoucnosti zasáhnout,“ dodává Levíčková. Veřejnost oslovují především prostřednictvím Instagramu, kde natáčejí třeba rozhovory s jednotlivými odborníky.

HPV tým vytvořil také vlastní plakáty, jež vylepil třeba do městské hromadné dopravy v Brně. U některých je přiložen QR kód odkazující právě na Instagram.