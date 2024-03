Zdražení nájmů o 130 procent? Hlavně ne skokově, řekli lidé na debatě s politiky

„Každý chápe, že je logické, že když se zvyšují náklady, je potřeba zdražit nájem, ale lidem vadí tohle šílené navýšení,“ prohlásil na veřejné debatě muž z paneláku na Pálavském náměstí, který se představil jako Zapletal.

Radnice chce nájem u všech starších smluv dostat na jednotnou sazbu 109 korun za metr čtvereční. Právě tuto sumu magistrát označuje jako takzvané ekonomické nájemné, které zajistí pokrytí nákladů a zároveň i údržbu a opravy. Nejčastěji přitom lidé na Vinohradech momentálně platí 44 korun.

„Proč má dojít k takovému skokovému navýšení? Proč to nerozložíte na roky? Proč zrovna letos o 130 procent a ne třeba o 30, 40, 50 procent a pak dál postupně?“ pokládal dotazy další z nájemníků představený jako Kolinský bydlící v paneláku v Bzenecké ulici. Nejen jeho otázky lidé na debatě ocenili potleskem. Na setkání jich dorazily téměř dvě stovky, příchozí zaplnili celý sál.

Problémy způsobují různé druhy smluv

Podle starostky Vinohrad Jitky Ivičičové (KDU-ČSL) je radnice při uzavírání nových smluv svázaná pravidly města, nemůže tudíž jít pod ekonomické nájemné.

„Od právníka jsme dostali doporučení vzít skupiny s různou sazbou nájemného a typy smluv, jak jsou, a postupovat podle možností. Takto jsme mohli u jedněch výši nájmu odstřelit a u druhých jít po malých krůčcích. Propast by se ale ještě víc otevřela, někdo by platil mnohonásobně víc než jiný. Chtěli jsme předejít tomu, aby se lidé na sebe na chodbě dívali a říkali si, já platím pětkrát víc než ty! Proč? Cílem je nastavit podmínky shodné pro všechny,“ vysvětlovala Ivičičová.

Podle ní existují tři skupiny nájemců z hlediska postupu při zdražování. Jedněm je možné sumu navýšit bez omezení bez nutnosti jejich souhlasu, další mají inflační doložku. A u třetí nájemní smlouva umožňuje jednostranné navýšení maximálně o dvacet procent jednou za tři roky. V případě souhlasu nájemníka se však u všech tří skupin může částka skokově navýšit právě na 109 korun.

Na navýšení slyšel zatím jen zlomek lidí

Radnice usiluje o razantní zdražení u zhruba 700 bytů. Dosud dopisem oslovila asi 300 až 350 nájemníků. Souhlas obdržela zatím jen od deseti až patnácti z nich. Zřejmě slyšeli i na to, že v takovém případě se jejich byt dočká přednostní rekonstrukce, jak úřad v dopise slibuje. Na vyjádření mají lidé třicetidenní lhůtu.

Nájemníkům rovněž vadí, že radnice při zdražování nebere v potaz, že si museli obecní byty opravit za vlastní peníze. „Kdybych si dodnes nehradil úpravy, byl by byt jako za Marie Terezie. Dnes bychom do bytu dali až půl milionu korun. Podle toho, co dnes v bytech opravujete, nemáte u mě co spravovat. Proto mně to chcete zvednout na tržní nájemné? To si snad ze mě děláte srandu,“ rozčiloval se nájemník Kovařík z Vlčnovské ulice.

V reakci na středeční debatu vedení radnice zvažuje vytvořit metodiku, která by umožnila nájemníkům mořit jejich vlastní peníze vložené do oprav bytu v nájmu. K tomu je potřeba nacenit jednotlivé položky a sestavit seznam prací, které se budou počítat.

„Předpokladem ale bude stanovení ekonomického nájemného pro byt po rekonstrukci, což nedělá 109 korun, ale 122 korun. Na základě politické shody musíme stanovit dobu, po kterou budou lidé kvůli provedeným opravám platit snížené nájemné,“ poznamenal místostarosta Vinohrad pro bydlení Jiří Pustina (ODS).

Místostarosta rezignaci odmítl

Kromě středeční debaty rozhořčení nájemníci vyjadřují nesouhlas s razantním zdražováním také prostřednictvím petice, která jej označuje za extrémní a nemorální. Petenti zároveň žádají rezignaci právě Pustiny odpovědného „za celou netransparentní akci“.

„Žádáme tímto orgány městské části, aby neprodleně ukončily požadavek na navýšení cen nájmů v obecních bytech, které netransparentně, v tichosti a bez jakékoli veřejné debaty s obyvateli nebo alespoň na zastupitelstvu schválili na obecní radě. Občané si jsou vědomi nutnosti zvýšení nájemného, nechť se tak děje transparentně, v souladu s platnou právní úpravou, bez nátlaku na nájemce,“ píše v petici její autor David Svačina.

Podle koordinátorů se pod dokument zatím podepsalo okolo 300 lidí, organizátoři obcházejí byt po bytu. V některých případech se připojilo víc nájemníků z jednoho bytu.

Předání petice vedení radnice se plánuje na pondělní mimořádné zastupitelstvo městské části. Pustina rezignovat nehodlá. „Zdražování nájemného nedělám z titulu své osoby, byl jsem k němu zmocněn a zaúkolován z titulu městské části,“ reagoval.