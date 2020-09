Místo vinobraní Vinařské tripy. Na Znojemsku plánují akce na celé září

Znojemské historické vinobraní je s 80 až 90 tisíci návštěvníky největší akcí svého druhu a vrcholem sezony, ať už z pohledu výnosů pro místní podnikatele, ubytovatele a vinaře, či z pohledu marketingu města.

Organizátoři proto dlouho vyčkávali, nakonec oslavu vína z důvodu přetrvávajících vládních opatření souvisejících s koronavirem odpískali, a tak si lidé musí na Chinaski nebo Lucii Bílou rok počkat.

„Našlápnutý program přesouváme na rok 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, jejich vrácení však je možné,“ sdělil ředitel pořádající Znojemské Besedy František Koudela.

Beseda spolu s vinaři ale přišla na to, jak návštěvníky rozmělnit, a tak zvou 11. až 13. září do svých sklepů na svou akci Vinařské tripy. Otevřené sklepy a degustace vín i burčáku nabízí vinaři z Hnanic a Šatova, Konic a Popic, Vrbovce, Božic, Nového Šaldorfa, Havraníků, Chvalovic nebo také ze Znovínu Znojmo a Vinařství Lahofer.

„Dohodli jsme se, že spojíme síly a otevřeme pro vás sklepy. Přijďte ochutnat skvělá vína od místních vinařů přímo z jejich království. Den bude plný dobrého vína, jídla a muziky,“ zvou například vinaři Šatov.



Přidá se i jejich soused – Havraníky, kde je zpřístupněný i ochutnávkový stánek ve viniční trati Staré vinice patřící Znovínu Znojmo. Stejně jako jeho další stanoviště, ochutnávky tak budou například i na vinici Šobes. Největší účast se dá ale čekat v areálu Louckého kláštera ve Znojmě.

Díky více akcím nebude moc lidí na jednom místě

„Protože se zrušilo Znojemské historické vinobraní, přizpůsobili jsme se. Burčák v areálu prodáváme normálně, ale bude i muzikant a občerstvení. Takže kdo do Znojma přijede na vinobraní nebo kdo už tady má zajištěné ubytování, má možnost posedět při muzice. Vstup do areálu je zdarma,“ pozval šéf Znovínu Pavel Vajčner.



Právě uspokojení místních i návštěvníků, kteří cestu do Znojma v tomto termínu plánovali a kteří třeba mají zarezervované ubytování, bylo hlavním důvodem pro společnou propagaci dílčích akcí v rámci Vinařských tripů.

„Dotazů k alternativnímu programu místo vinobraní máme opravdu hodně a tato nabídka bude odpovědí,“ dodává Koudela.



Akce takového formátu bude na Znojemsku vůbec poprvé.

„Právě díky rozloze a rozsahu nebude docházet ke kumulaci obrovského počtu návštěvníků, a ti si kromě nabídky vína a burčáku mohou užít také hudební a doprovodný program, který vinaři připravují. Ačkoliv si mnozí pod vinobraním představují slavnosti spojené s průvodem krále Jana Lucemburského, je to právě oslava úrody a sklizně vinné révy, která se pod ním schovává,“ doplnil Koudela.

V sobotu startuje přesunutý festival vína

Akce v termínu původního Znojemského historického vinobraní ale nejsou to jediné, co milovníky vín v září čeká. Už 4. září mohou rozcvičit chuťové buňky na přehlídce vín nominovaných do Národní soutěže, a to v Dominikánském klášteře ve Znojmě, kde čeká na ochutnání přes 350 vzorků.



A hned den nato vypukne jedna z nejnavštěvovanějších událostí – Festival vína VOC Znojmo, odložený z května. Lidé se tak mohou těšit na den vína, folkloru a gastronomie v upraveném formátu. Nekoná se tradičně na Horním náměstí, ale na třech scénách – na Káře, u rotundy a u znojemského hradu.

V Moravském Krumlově na zámeckém nádvoří na 19. září připravují Krumlovské burčákobraní, slavnost vína, burčáku, piva a gastronomických specialit za doprovodu cimbálové muziky, folk-rocku i rockových kapel. V programu jsou i historická vystoupení, řízené degustace vín nebo soutěže pro děti.

Ovšem tím, že sem přichází pokaždé asi dvě tisícovky návštěvníků, visí nad akcí mírný otazník. „Burčákobraní chceme uskutečnit, ale nevíme, s čím přijde vláda v září,“ podotkl za organizátory Lukáš Valla.

Podobně se stále počítá i s Burčákfestem na konci měsíce v Louckém klášteře nebo Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska, kdy na cyklisty čekají zastávky ve vinných sklepích i ve vinicích, kde ochutnají kromě vína i burčák přímo z rukou vinařů.