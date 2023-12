Bič na „krabičáky“. Vinaři navrhují minimální cenu, ministerstvo je proti

„To naplňuje všechny požadavky, které si NERV (Národní ekonomická rada vlády – pozn. red.) ve svém pracovním návrhu sliboval od zavedení spotřební daně. Tedy vyšší příjmy státního rozpočtu a nižší dostupnost nejlevnějšího, nekvalitního alkoholu,“ oznamuje prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

Hlavním ekonomickým přínosem má být vyšší výběr DPH a daně z příjmu, protože nejlevnější alkohol zdraží. „Zároveň tento navrhovaný nástroj nezatíží ani naše vinaře, ani stát novou enormní administrativou a náklady. Nedojde ani ke zvýhodnění velkoimportérů nejlevnějšího alkoholu a moravská a česká vína se i nadále vejdou do cenové úrovně nejprodávanějších vín,“ doplňuje Chlad.

Vinaři zatím nenavrhují konkrétní výši minimální ceny, ta má vyplynout až z expertních propočtů meziresortní skupiny, která se otázkou (ne)zdanění vína zabývá.

Lenka Maloňová z mikulovského Vinařství Vican to vidí jako schůdnou cestu. „Při tomto kroku by spíš zdražily ‚levné krabičáky‘. A hlavně by kolem toho nebylo kvantum zbytečné administrativy a byrokracie. Alespoň je vidět, že vinaři se nechtějí jen ‚vézt‘, ale snaží se o aktivní řešení,“ vyzdvihuje.

„Lepší závislost“?

Podle proděkana Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Petra Valoucha je ovšem návrh zatím poměrně nekonkrétní a je otázkou, co má být jeho hlavním cílem. „Z pohledu výběru daní pro stát je důležité, že jedna koruna spotřební daně na víno přinese rozpočtu celkem 1,21 koruny – jednu korunu spotřební daně a 21 haléřů DPH. Pokud by došlo pouze k nedaňovému zvýšení ceny, výběr daně bude činit jen 21 haléřů DPH,“ upozorňuje. Zároveň však uznává, že administrativně by byl navrhovaný postup pro vinaře jednodušší.

Nová varianta se nelíbí Davidu Šťastnému z Château Valtice. „Kategoricky odmítám zařazovat legislativně víno mezi ostatní alkohol. Víno je jediný přírodní nápoj, který alkohol ‚jen obsahuje‘. Nesmíte přidat žádnou vodu, nic nevaříte, nic nedestilujete a nesmíte ani nic přimíchat. Příroda nám umožňuje sklízet moravské hrozny a vyrábět víno s deklarovaným původem jen jednou ročně. Pokud vinař udělá chybu nebo je příroda proti, už v tom roce domácí víno holt nevyrobí,“ popisuje s tím, že by nejraději byl za zachování současného stavu.

Prezident Vinařské unie Ondřej Beránek argumentuje, že v zemích, kde minimální jednotkovou cenu zavedli, okamžitě klesla spotřeba alkoholu zejména u rizikových skupin. Tedy těch, které vyhledávají nejlevnější „patoky“. Tento dopad má státu ušetřit náklady na zdravotní péči a zároveň snížit sociálně patologické jevy.

Robert Chytka z ambulance adiktologie v Brně ovšem namítá, že kvalita alkoholu nemá na závislost vliv. „Pokud závislý potřebuje doplnit dávku, vypije třeba okenu. Myslím, že své krabicové víno budou pít nadále i za vyšší cenu a omezí jinou spotřebu,“ sděluje.

Tvrzení, že z dražšího alkoholu nebo kvalitnějšího vína vzniká nějaká „lepší závislost“, označuje za absurdní. „Závislost na alkoholu je pouze jedna a vždycky má negativní dopady. Maximálně souhlasím s tím, že z kvalitního vína je méně náročná kocovina a že to nejlevnější může mít řadu nezdravých složek. Otázkou pak je, proč se vůbec vyrábí,“ podotýká.

Legislativní bariéry

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) přislíbil, že diskuse o zdanění vína bude pokračovat v prvním čtvrtletí příštího roku a meziresortní skupina se má aktuálním návrhem vinařů zabývat.

Na to se ozvalo ministerstvo financí, že s minimální cenou za obsah etanolu ve víně nesouhlasí. Zákon její stanovení podle něj neumožňuje, navíc upozornilo i na riziko diskriminačního přístupu vůči jiným alkoholickým nápojům. Resort navrhuje zavedení daně na čtyřech úrovních vycházející ze sazby 23,40 koruny na litr, která nyní platí pro šumivá vína.

„V Irsku a Skotsku institut minimální ceny mají, aktuálně půjde formou pozměňovacího návrhu do parlamentu i ve Francii, takže tomu nebrání unijní legislativa. To je klíčové. Pokud tedy tento návrh má nějaké zákonné bariéry, jsou ryze naše, a je tedy jen na nás, zda je odstraníme. Koneckonců ani zavedení spotřební daně by se neobešlo bez změn v paragrafech,“ komentuje vyjádření ministerstva financí prezident Svazu vinařů Chlad s tím, že chce dál jednat.

Je třeba také upozornit, že ve zmíněném Irsku a Skotsku mají zavedené rovněž zdanění vína.