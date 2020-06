Zahrady vil Löw-Beer a Tugendhat propojil po třech letech turniket

Plán na propojení zahrad se poprvé objevil před třemi lety. Práce však zpomalil archeologický nález dlážděné cesty z 19. století. Průchod mezi oběma pozemky se tak otevřel až v pátek.

Do obou zahrad se lidé mohli podívat už dříve. Zatímco prostranství u vily Löw-Beer je veřejným parkem, do zahrady vily Tugendhat mohli přijít návštěvníci jen s platnou vstupenkou od Muzea města Brna.

„Samotné propojení komplikoval také status vily Tugendhat jakožto památky UNESCO. Podařilo se však dohodnout na řešení a zahrady spojit turniketem. Lidé teď díky němu získávají víc možností k objevování Černých Polí a města Brna,“ shrnul mluvčí muzea Michael Kalábek.



Návštěvník, který má zakoupenu jakoukoliv vstupenku na prohlídku vily Tugendhat, může zavítat do zahrady vily Löw-Beer a pohodlně se vrátit do zahrady vily Tugendhat. Ke zpětnému vstupu stačí čárový kód na vstupence.



Stejně tak návštěvník přicházející od Lužánek může ve vile Löw-Beer zakoupit vstupenku do zahrady vily Tugendhat, která platí i na výstavy v jejím technickém podlaží.

Provoz turniketu navazuje na otevírací dobu obou vil: od března do října od 10 do 18 hodin a od listopadu do února od 10 do 17 hodin.



„K novému turniketu muselo Muzeum města Brna nově vybudovat přístupovou cestu a osvětlení, či doplnit bezpečnostní systém vily. Celkově se jednalo o investici za dva miliony korun,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

Vila rodičů a vila dcery v sousedství

„Jihomoravský kraj ukončil přípravné práce v zahradě vily Löw-Beer již v roce 2018. Zhruba za jeden milion korun byl vybudován přístupový chodník, rozšířeno zahradní osvětlení, doplněny lavičky a hrací koutek pro rodiny s dětmi,“ vypočítal radní pro kulturu Jihomoravského kraje Tomáš Soukal (ČSSD).

Archeologové však objevili krátkou část cesty s cihlovou dlažbou. Cesta vznikla okolo druhé poloviny 19. století. „Pravděpodobně souvisela s existencí objektu takzvané celnice, případně se zahradními úpravami na pozemku vily Löw-Beer,“ doplnil Kalábek.

Obě vily i jejich zahrady pojí rodinné vazby dřívějších majitelů. V roce 1904 si v lokalitě nad Lužánkami na tehdejší ulici Sadová-Parkstrasse (dnes Drobného) nechal průmyslník Moriz Fuhrmann postavit secesní vilu podle návrhu vídeňského architekta Alexandra Neumanna. K vile náležel i svažitý pozemek, který sahal až nahoru k ulici Černopolní.

„V roce 1913 vilu koupil Alfred Löw-Beer. Horní část pozemku později věnoval své dceři Gretě, která zde s manželem Fritzem Tugendhatem nechala mezi lety 1928 a 1930 postavit vlastní vilu podle návrhu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe,“ přiblížil pojení mezi oběma vilami a rodinami vedoucí Vily Löw-Beer v Brně Vladimír Březina.

Přímo ve vile Tugendhatů se loni v létě natáčel snímek Skleněný pokoj podle stejnojmenné knihy Simona Mawera.