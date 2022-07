V Brně plánují dalekohled za půl miliardy, má objasnit vznik těžkých prvků

11:52

Brněnští astrofyzici se pustili do smělého úkolu. Připravují projekt QUVIK, který povede k sestrojení prvního českého vesmírného dalekohledu. A ne ledajakého, zařízení bude optimalizované na ultrafialovou část světelného spektra, takže bude schopno zachytit to, co běžný dalekohled nedokáže.