Odstřihla se od obchodů, začala šít. Pánskou košili umí předělat na halenku

„Začalo to před pěti lety na YouTube, kde jsem sledovala témata o ekologii, veganském vaření či životě bez odpadu. Pak jsem zjistila, že i moje nákupy oblečení jsou v tomto ohledu problematické. Přitom jsem tak jako mnozí chodila pro nové věci jen tak pro zábavu, třeba protože byly ve slevě. Hodně jsem se mýlila,“ vzpomíná Dušková, jež se dnes v oděvní tematice vzdělává na vyšší odborné škole v Brně.

Postupně se začala víc zajímat o proces textilní výroby a přemýšlela, jak se k němu postavit. Nejprve zvolila cestu celkového omezení nákupů a také „sekáčů“, ale ne vždy objevila to, co si zrovna představovala. A pak na Vánoce dostala dárek, který jí změnil život – šicí stroj.

„Absolutně jsem ale netušila, kde začít, velmi rychle mi došlo, že to bude dřina. Trvalo mi asi dva roky, možná i víc, než jsem svou šicí zručnost někam posunula,“ popisuje Dušková. Paradoxně pomohla covidová pandemie, která jí poskytla spoustu času k tréninku.

Zlepšila se natolik, že se odhodlala založit si vlastní, unikátní značku VEDU Clothing. Spojila vysněný cíl a zároveň i činnost, která ji nejvíc baví – šít udržitelně, přetvářet, nakupovat materiály z druhé ruky a vytvářet z nich jedinečné věci.

„Jedna z prvních přešívaček, která se mi podařila a vypadala i moc pěkně, byla taťkova stará košile, kterou jsem změnila na halenku. Odstranila jsem límeček, udělala véčkový výstřih, zúžila ji, nabrala rukávy – a voilà!“ usmívá se a dodává, že halenku nosila ještě loni. To na důkaz, že dokázala ze starého materiálu vyrobit módní šik kousek, který navíc něco vydrží.

Na Instagramu i v internetové televizi

Založila si internetovou stránku a profil na Instagramu, kde své výtvory prezentuje. Je ráda, že lidé rychle začali obdivovat to, co dělá. Zároveň se tak o problém s rychlou módou i víc zajímají. Ani si to neuvědomila a sledující se nabalovali jako bláto na boty. Snažila se být každým dnem kreativnější, zručnější a rostoucí čísla ji k tomu dostatečně motivovala. Dnes má na Instagramu víc než 20 tisíc lidí.

„Přitom já byla vždycky hodně stydlivá a měla problém cokoliv sdílet,“ směje se. „Takový úspěch jsem rozhodně nečekala. Pamatuji si, že když jsem si šila maturitní šaty, udělala jsem k tomu i krátké video, které se stalo virálním. A pozvali mě i do známé internetové televize,“ vypráví.

Z původního záměru vytvořit pouze vlastní značku tak Veronika postupem času přešla spíš na osvětu udržitelnosti a toho, jak naložit se svým oblečením. Díky své kreativitě okouzlila velké množství lidí, které se teď snaží poučovat různorodými radami, jak a proč víc přemýšlet nad svými nákupy, jak poznat kvalitní oblečení a jak žít ekologičtěji. Sdílí tipy na vyhýbání se zbytečnému utrácení, přetváří second hand oblečení a dokazuje, že i z těchto kousků lze vytvořit stylové outfity.

„Dostávám spoustu zpráv, že díky mému profilu lidé přestávají tak často chodit do běžných obchodů, nebo aspoň koukají třeba na složení materiálu a podobně. To mě těší nejvíc, protože se snažím určitým způsobem změnit spotřebitelské chování – není přece třeba nakupovat pro zlepšení nálady nebo kvůli poštovnému zdarma. Něco tak povrchního jako móda by nemělo způsobovat utrpení lidem na naší planetě,“ hlásá svoje hlavní krédo.

Na vyšší odborné škole se zlepšuje především ve svém primárním řemeslu. Udržitelnost zase hlásá společně s přítelem, který má značku v podobném duchu. „Založil si ji dřív než já, přitom já šiju mnohem déle, takže to byl pro mě obrovský motor. Hodně jsme se toho od sebe o udržitelnosti a sociálních sítích navzájem naučili, vždyť právě díky němu jsem začala sdílet svoje výtvory na sociálních sítích,“ děkuje Dušková.

Klimatická hrdinka

Za svoji činnost získala ocenění v programu Climate Heroes, jenž podporuje mladé lidi, kteří chtějí pomáhat naší planetě, a nabízí jim k tomu potřebné vzdělání a podporu. Veronika se do projektu přihlásila díky mámě svého přítele, jež podporovala její snahu o pozitivní změnu v oděvním průmyslu a ochraně životního prostředí.

Nejdřív jí chtěla jen udělat radost, když však s programem začala, pohltil ji. „Právě tohle byl ten bod, kdy jsem v sociálních sítích spatřila větší potenciál, a také důvod, proč jsem primárně přešla na osvětu a více upustila od samotné značky,“ povídá o půlročním projektu plném různých video přednášek a pobytů v eko domech.

Podle jejích slov šlo o přínosný způsob, jak se naučit předávat informace o klimatických problémech a nacházet cesty ke zlepšení. Každý ze zapojených měl vytvořit svůj projekt, Veronika se dostala až do finále. „Program běžel ve více zemích. Vítězné projekty jsme prezentovali i mezi cizinci a já to – velmi nečekaně – vyhrála,“ hlásí.

Vášnivá zastánkyně udržitelné módy dnes nabízí také kurzy šití, přednáší na školách a snaží se své poznatky předávat dál. Přeje si, aby se více lidí zamýšlelo nad potřebnou tematikou a uvědomili si, že i oni mohou menšími změnami ve svém šatníku pomoct.

„Nejudržitelnější oblečení je právě to, co už máme. Lidé si nemusejí ani nic víc kupovat, pokud to opravdu nepotřebují. Stačí najít svůj styl, barvy či střihy, které jim sluší, a potom se ty bezhlavé nákupy dělají mnohem složitěji,“ radí na závěr.