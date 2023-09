V Brně zpřístupní dvoumiliardovou stavbu, lidé se projdou po obřím mostu

Estakáda s nevšedním výhledem na město bude přístupná od 10 do 18 hodin. Lidé tam mohou vyrazit na prohlídku, kterou se v rámci Dne otevřené estakády rozhodlo uspořádat Ředitelství silnic a dálnic jako investor stavby. Zpřístupní úsek vedoucí od Rokytovy k Provazníkově ulici těšně před řekou Svratkou.

Mostní konstrukce se klene nad terénem ve výšce přes osmnáct metrů, její piloty jsou ukotveny až ve třicetimetrové hloubce. Měří víc než půl kilometru a napojí se do Rokytovy ulice, odkud bude velký městský okruh v budoucnu pokračovat do tunelu pod vinohradským kopcem. Do doby jeho vybudování zůstane jedna z větví estakády zaslepená.

Zájemci o prohlídku se mají k mostu dopravit ideálně městskou hromadnou dopravou. „Využívané parkoviště u obchodního domu Lerk bude uzavřeno a jiné není zajištěno,“ upozorňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Vznikající části velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova budou hotové do konce příštího roku. Estakáda poslouží pouze pro silniční provoz, pěší se tam nedostanou. Celá výstavba vyjde Ředitelství silnic a dálnic a město na 2,4 miliardy korun.

Na Tomkově náměstí stavbaři aktuálně pracují na tramvajových kolejích. Následovat bude mostní konstrukce nad vozovkou nad nimi.