Na koupaliště v Brně nestihnou postavit lávku, návštěvníky doveze autobus

Most pro pěší – ani provizorně – ale silničáři ve spolupráci s Brnem nestíhají včas postavit. Do letní koupací sezony totiž zbývají už jen zhruba dva měsíce a nic, co by bylo podobné konstrukci lávky, se nad čtyřproudou vozovkou neklene.

Důvod je jednoduchý. S přestavbou silnice v ulici Bauerova se začalo s půlročním zpožděním teprve před pár týdny a až dnes ji politici, zástupci silničářů i stavební firmy oficiálně zahájili poklepáním na základní kámen.

Vedení města i jeho firma Starez-Sport, která provozuje koupaliště, vědí, že přístup musí zajistit a zároveň příliš nezhoršit komfort návštěvníků. „Sezona na koupališti nebude ohrožena,“ ujišťuje Tomáš Fiala ze společnosti Starez-Sport.

Ostatně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se aktuálně snaží se stavební firmou vyjednat, aby práce v blízkosti Riviéry či přímo v jejím areálu byly hotové do sezony. „Nebo aby se posunuly a akcelerovaly na podzim,“ doplnil šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala.

To ale nebude stačit. Vedení města proto jedná o alespoň nějakém provizorním řešení, jak tisíce návštěvníků na Riviéru každý den v létě dostat. „Jednáme o zřízení okružní linky z Mendlova náměstí přes ulici Hlinky k Riviéře a zpět kolem výstaviště,“ uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Zůstane jediná zastávka

Právě zastávka Riviéra přímo v sousedství koupaliště bude jedinou, která tady zůstane v provozu. Ostatní již jsou nebo budou kvůli stavbě dočasně zrušené. A pokud se někdo vydá na koupaliště pěšky ze směru od velodromu, dojde stejně s nepořízenou ke zrušeným přechodům. „Nemyslím si, že by bylo možné přecházet i kvůli bezpečnosti na stavbě,“ poznamenal radní.

Jedinou možností tak pro návštěvníky včetně těch, kteří zaparkují v dalších ulicích u areálu výstaviště, bude nastoupit na speciální autobusovou linku. Její intervaly zatím nejsou známé, ani to, zda budou přes zastávku jezdit i jiné spoje MHD.

Změny v organizaci dopravy kvůli přestavbě silnice v ulici Bauerova v Brně.

„Prověřujeme také možnost, že bychom za pavilonem Anthropos zřídili dočasné parkoviště pro zhruba dvě stovky aut,“ sdělil Kratochvíl. Odtud je to pak podle něj zhruba 200 až 250 metrů na koupaliště. Kolem západní části výstaviště, kde návštěvníci často parkují, jsou už nyní všechna místa zrušená.

Silnice po dokončení úprav na konci příštího roku má být nově oddělena z obou stran svodidly, v některých místech i ploty, a má mít i středové dělící prvky, které tu dosud chybí. Nebudou už tady ani žádné přechody, jen právě dvě lávky. MHD bude nově jezdit po obslužné komunikaci. V západní části výstaviště pak vyrostou stovky nových parkovacích míst.