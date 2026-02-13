Za módou na Valentýna. Brněnské výstaviště hostí veletrhy Styl a Kabo

Kromě expozic čekají návštěvníky oblíbené módní přehlídky Styl show, každý den je připraven dopolední a odpolední blok (v 11:30 a 14:30), ve kterých se představí kolekce vystavovatelů.
Součástí doprovodného programu je také diskusní prostor Fashion Lounge, který nabídne přednášky, rozhovory a diskuse s osobnostmi z módní branže. Návštěvníci se mohou těšit například na editorku Vouge Natálii Debnárovou, Miss Universe Czech Michaelu Tomanovou, návrhářku Debbie Beown nebo tanečníka a porotce Star Dance Jana Tománka.
Mladí návrháři se představí v soutěži Young Top Styl Designer, která se zaměřuje na kreativitu, inovativní přístup i řemeslné zpracování. Loni se konala poprvé. „V loňském roce se nám přihlásilo 50 prací, letos už 77 prací. Je vidět, že zájem studentů je velký,“ řekl Škarka.
25. srpna 2025
Pořadatelé museli udělat předvýběr a na přehlídce, která se koná dnes v 11 hodin, bude k vidění 57 modelů z 11 středních škol. Odpoledne pak odborná porota vyhlásí tři nejlepší návrhy, které postoupí do večerního finále, kde převezmou i ocenění.
K vidění i speciální oblečení pro hasiče
Velká pozornost na veletrhu Kabo je věnována Barefoot obuvi. Té je určena také speciální módní přehlídka, která začíná dnes v 15 hodin. „Předvádět na ní budou různé generace, od těch úplně nejmladších až po nejstarší. Nikdy jsme takovou přehlídku neměli a věříme, že to bude atraktivní,“ přiblížil ředitel veletrhů Styl a Kabo.
Sobotní program zpestří od 17 hodin tematická přehlídka nazvaná S láskou Valentýn. Přihlížející uvidí kolekce Ivety Řádkové, Petra Kaloudy, značky Veba i studentů středních škol.
STYL & KABO 65: Galavečer ikon, ovací a jasného vzkazu „Věk je jen číslo“
Svůj stánek bude mít na veletrzích klastr technických textilii CLUTEX, který letos slaví 20 let. K vidění tam bude například speciální oblečení pro motorkáře či hasiče. „Ukážeme, jak je svět textilií rozmanitý a co všechno náš textilní a oděvní průmysl dokáže,“ nastínil manažer klastru Miloš Beran.
Podstatnou informací je, že 66. veletrhy Styl a Kabo jsou otevřené nejen odborníkům ale i všem fanouškům módy. Fashion lovers mají možnost využít zvýhodněné vstupné za 150 korun. Více informací a kompletní doprovodný program je na bvv.cz.