Koronavirus ruší veletrhy. Úplně nás to zruinuje, opakují výstaváři

Důvodem jsou obavy související se šířením nové nákazy. Podle ředitele Veletrhů Brno Jiřího Kuliše ke zrušení výstavy Techagro, který se měl konat na přelomu března a dubna, přistoupili kvůli tomu, že panuje velká nejistota, co se kdy stane. „Třeba bychom byli v situaci, že dva dny před akcí, by přišel zákaz,“ uvedl Kuliš. Finančí ztráty by tak byly velké.

To se mohlo stát už tento týden, kdy zasedala Bezpečnostní rada státu, která však nakonec hromadné akce nezrušila. Motosalon a veletrh Pro dítě tak na brněnském výstavišti probíhá, dokonce s vyšší návštěvností, než původně počítali (viz fotogalerii).

U Techagra však hrozilo, že by nedorazili ani všichni vystavovatelé. „Ty největší značky mají sídlo v severní Itálii,“ poznamenal Dušan Benža, ředitel sekretariátu Asociace zemědělské a lesnické techniky.

Veletrh by tak mohl nakonec utrpět reputačně i finačně, stejně se však Veletrhy Brno nevyhnou špatnému hospodářskému výsledku. „Znamená to pro nás velké provozní i investiční úspory, protože jde o druhou největší akci v letošním roce. Bude to náročné, takže budeme rádi, když někdy na konci roku oznámíme, že hospodářský výsledek skončil na nule,“ řekl Kuliš.

Podobně se ruší i veletrh Amper, který pořádá v Brně na výstavišt společnost Terinvest. „S ohledem na aktuální mezinárodní situaci šířící se epidemie nemoci COVID-19, kdy počet nakažených rapidně narůstá a lze jen těžko predikovat další vývoj, a také na žádost většiny vystavovatelů jsme byli nuceni přesunout konání veletrhu Amper do obvyklého termínu roku 2021,“ uvedl šéf firmy Jiří Šviga.



Zatímco Amper se letos nebude konat vůbec, Techagro, na nějž pravidelně jednou za dva roky míří více než sto tisíc návštěvníků, se uskuteční v náhradním termínu příští rok v dubnu. Posune se i letošní veletr oční optiky Opta. Místo poloviny března se bude konat zřejmě na podzim.

Prezident Asociace výstavářů České republiky Jiří Carda se obává, že obor se poprvé za svou pětadvacetiletou historiiocitá na hraně existence.



„Kvůli obavě z nákazy koronavirem ruší organizátoři výstavy po celém světě, a to v době největší sezóny. Považujeme to za neadekvátní reakci na vzniklou situaci. Bohužel kvůli obecné hysterii ruší organizátoři i akce těsně před zahájením. Naše firmy už mají na těchto akcích pracovníky a materiál. Ztráty jsou obrovské, dosahují 450 milionů korun,“ prohlásil Carda.

V Česku funguje asi sto výstavářských firem, velká část sídlí na jižní Moravě a zaměstnávají tisíce lidí. Živí je především mezinárodní akce, v zahraničí už však přišli za poslední dobu kvůli koronaviru o více než stovku z nich. Žádají proto o pomoc vládu. Ještě dnes, kdy zasedal krizový štáb asociace, jí chtějí zaslat dopis.

„Nákupní centra se také nezavírají, svým charakterem se přitom výstavním akcím dost podobají,” srovnal Carda s tím, že opatření kvůli koronaviru dopadá na výstaváře nejvíce ze všech oborů.