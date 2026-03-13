V uvedených parametrech se oba pořadatelé rozcházejí, a tak advent v největším městě jižní Moravy startuje dvakrát, část programu pak lze najít pod názvem Vánoce Brno, druhá je pro změnu označena jako Brněnské Vánoce.
I přes apel Janulíkové se vedení města minulý týden rozhodlo, že i pro letošek nechá pořadatelství „na dvou kolejích“. „My ani nemůžeme městské části nic nařídit,“ hájí se brněnská zastupitelka Kristýna Černá (ODS), která má pod patronátem cestovní ruch.
Vše je podle ní dál na dohodě mezi oběma pořadateli, ačkoliv se v posledních letech v názorech na Vánoce v Brně spíš rozcházejí.
|
Naše vize byly vždy evropské, říká šéfka Brněnských Vánoc. Hospodaření akce hájí
Jedna změna nicméně přece jen přichází – politicky organizaci zaštítí nově zavedený řídicí výbor, kde jako nejvýše postavená politička usedne právě Kristýna Černá.
Výbor by měl ladit kroky obou pořadatelů a pokusit se najít kompromis. Pro Janulíkovou je to zároveň platforma, kde chce zvedat pro ni zásadní témata. „To je společný čas startu trhů, podpora brněnské umělecké a kreativní scény a také nalezení součinnosti v marketingových aktivitách obou pořadatelů,“ zdůrazňuje Janulíková tři oblasti, kde organizátoři nejsou v souladu.
|
Králové vánočních trhů. Půlku nápojových stánků v Brně drží „velká čtyřka“, ladí i ceny
Radnice Brna-střed nicméně tvrdí, že o výtkách a možné nové jednotné koncepci od TIC nic neví a dozvídá se o všem jen z médií. „Pro letošní rok máme už vlastní koncepci trhů hotovou, uzavřenou a odsouhlasenou prodejci,“ sdělil mluvčí radnice Michal Šťastný.
Zároveň TIC popíchl tím, že úřad městské části Brno-střed loni organizaci vypomohl s náklady na provoz systému vratných kelímků a také na zajištění úklidu či bezpečnosti. Podle Šťastného šlo v souhrnu o částku pět milionů korun. V této souvislosti je nicméně nutné zmínit, že trhy v režii Brna-střed trvají déle a spadá pod něj i více stánků, tudíž má radnice větší zisk.
Větší změny Janulíkové zatím neprošly, nicméně může mít aspoň radost, že policie odložila trestní oznámení opozičních politiků SPD kvůli trhům a i přes řadu detailních kontrol má její instituce v pořádání Brněnských Vánoc podporu vedení města. To potvrdila i Černá. „Obecně jsem spokojená s tím, jak akci připravují, ale vždy jsou samozřejmě možnosti ke zlepšení,“ uvedla.
O případném větším přerodu v podobě vánočních trhů rozhodne až nová politická garnitura vzešlá z podzimních komunálních voleb.
|
21. listopadu 2025