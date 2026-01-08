Sprejer počmáral bránu přímo pod kamerou, policie ho měsíce marně hledá

Více než čtvrt roku už znojemští policisté marně pátrají po mladém muži, který v centru města počmáral fixou bránu u Vlkovy věže. Policisté nyní prosí o pomoc veřejnost s identifikací pachatele, který se přímo u místa činu díval do kamery. Přesto policie dosud nezjistila, kdo to je.

V bílé mikině a s kapucí na hlavě mladý muž v ruce protřepává fix, dívá se přitom do kamery. Z ní je zřejmé, že na místo dorazil půl hodiny po půlnoci 21. září.

Policie marně pátrá po sprejerovi, který si vybral jako svou „nástěnku“ Vlkovu věž ve Znojmě.

Po chvíli se s fixem otočí k ceduli. „Na několika místech popsal fixem a způsobil tak škodu v řádu několika tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

I přes kamerový záznam s obličejem se ale policistům nepodařilo zjistit, kdo je dotyčným vandalem. Prosí tak o pomoc veřejnost.

Podobně pátrá po dvojici mladíků v souvislosti se sprejerstvím ze začátku srpna loňského roku. „Neznámý pachatel tehdy ve Znojmě sprejem postříkal betonový plot u rodinného domu,“ doplnil Vala s tím, že za sprejerství hrozí až rok vězení.

Kdo dotyčné na záběrech pozná, má se ozvat policii buď na tísňové lince 158 nebo přímo na číslo znojemských policistů 607 054 030, případně se může dostavit přímo osobně na obvodní oddělení ve Znojmě.

