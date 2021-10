Vandal posprejoval třicítku budov v Brně, odmítá vakcínu a píše šifry

Nové „kousky“ ve sbírce nelegálního brněnského graffiti jsou k vidění hned na třech budovách na Pekařské ulici v centru Brna. Vandal posprejoval Fakultní nemocnici u sv. Anny, nedaleký podchod, v němž sídlí květinářství, nebo rohový dům u zastávky Šilingrovo náměstí.

Podobných „malůvek“ je však v centru Brna k vidění více. Řádění zatím neznámého pachatele, který podle nápisů odmítá očkování, neušly ani kostely.



„Už nás o posprejované fasádě informovala farnost od kostela svaté Máří Magdaleny na Masarykově ulici, víme ještě o kostelu svatého Michala na Dominikánském náměstí vedle Nové radnice, o kostelu svatých Janů na Minoritské ulici a o kostelu na Kapucínském náměstí,“ vypočítala mluvčí Biskupství brněnského Martina Jandlová.



Podle ní si posprejované fasády řeší jednotliví správci kostelů sami. „Opravdu mě to trápí. Nejen že to poškozuje vzhled budov a jejich okolí, ale jsou to i peníze a práce navíc,“ komentovala sprejerův počin Jandlová.

Policisté o graffiti vědí od tohoto týdne a po pachateli pátrají.

Šifra skrývá jméno Ježíše

„Na případu pracujeme, šetření stále probíhá. Evidujeme dohromady 31 budov, kde se nápis sprejem objevil. Detailně procházíme a analyzujeme kamerové záznamy. Prozatím je odhadovaná škoda asi 180 až 200 tisíc korun,“ shrnul policejní mluvčí Pavel Šváb.



K nápisu v některých případech vandal doplnil obrazec, který na první pohled připomíná šifru. Jedná se zřejmě o variantu takzvaného christogramu, tedy symbolické zobrazení jména Ježíš Kristus.

Písmena ICXC NIKA zapsaná do křížové tabulky mohou podle New World Encyklopedia křesťané číst jako Ježíš Kristus dobývá nebo Ježíš Kristus vítězí. Encyklopedie uvádí, že tento symbolický zápis využívá především východní církev.

Co přesně chtěl nápisem a symbolem vyjádřit, bude sprejer policistům vysvětlovat, až se jej podaří dopadnout.