„Velké omezení představuje oprava mostu v ulici Zvonařka přes Ponávku, kde se provoz zúží do jednoho pruhu v každém směru,“ zmiňuje koordinátorka brněnské dopravy Vlasta Jágerová citelný zásah do jedné z nejrušnějších silnic spojujících východ a západ města. Dělníci se do prací u Lidlu pustí v květnu, komplikace potrvají do srpna.
Investorem je v tomto případě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které se letos vrhne i na výstavbu sjezdu z dálnice D1 do průmyslové zóny Černovická terasa. Začne pravděpodobně na podzim, zásadní omezení mají nastat až v roce 2027.
To však neplatí pro nedalekou přestavbu mimoúrovňové křižovatky D1 a D2, kde se intenzivně pracuje od loňského podzimu. Nyní se tam projíždí pouze po polovinách obou dálnic, což vydrží až do konce roku.
Do plánu oprav zasáhne navzdory předpokladům ve větší míře letošní zima, která byla oproti minulosti netypická v tom, že se mnohem víc podepsala na kvalitě vozovek. „Sbíhají se ke mně informace o silnicích ve velmi špatném technickém stavu, protože jsou na nich po mrazech velké závady, které musejí silničáři řešit,“ upozorňuje Jágerová s tím, že jde třeba o Seifertovu, Okružní nebo Starou dálnici.
S opravou rozbitých povrchů počítají krajští silničáři v několika vytížených ulicích. Nejdřív přijde na řadu patrně Seifertova na Lesné s termínem od května do srpna. Přes letní prázdniny se přidá Černovická v části u prodejny aut. Po ní jezdí mnoho kamionů při cestě od jihu směrem na Svitavy.
Největší začínající uzavírky v Brně
Vedlejší Olomouckou čekají letos pouze krátkodobá omezení, která jsou nutná kvůli přípravě na rekonstrukci mostů, respektive zbourání a výstavbu konstrukce. Hlavní práce, a tedy i největší komplikace, začnou až v příštím roce. Na Olomouckou se zaměřila i městská firma Brněnské vodárny a kanalizace. Opravuje tam vodovod, část stavby spustila v minulých dnech, kdy provoz „přidusil“ provizorně umístěný semafor.
Konec Staré dálnice v Bystrci dělníci opraví po polovinách silnice. Do výměny povrchu se do vrhnou v červenci, z místa zmizí v říjnu.
Úpravy v tunelu možná odloží
Železničáři si pro letošek v Brně přichystali pouze jedno omezení s dopadem na provoz na silnici. Zrekonstruují most mezi Úzkou a Hybešovou v blízkosti hlavního nádraží. Odhadovaný začátek prací v tomto frekventovaném místě je v květnu, konec v listopadu. Úsekem se šoféři dostanou obousměrně jen jedním pruhem.
Objem peněz, které Brno letos vrazí do silnic, se blíží loňské částce 1,6 miliardy korun. „Do oprav cest a inženýrských sítí investujeme téměř jeden a půl miliardy, další peníze přidává stát a kraj.
Výsuvné sloupky i méně tramvají. Brno má plán pro omezení dopravy v centru
Měststká infrastruktura se díky tomu obnovuje a modernizuje v objemu, jaký tu dlouho nebyl,“ poukazuje brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).
Odvrácenou stránkou je právě řada rozkopaných ulic a s nimi spojených uzavírek. Jedna obří prozatím zůstává v kategorii nejisté, takže šoféři mají důvod i k úlevě. ŘSD poslední roky usiluje o obnovu technologií v Pisáreckém tunelu. Vyžádala by si kompletní uzavření, podle loňských plánů mělo trvat tři měsíce.
„Opravu tunelu máme v plánech a cílech na letošní rok. V tuto chvíli ale nejsme schopni říct předpoklad začátku prací, protože nemáme vybraného zhotovitele. Čekáme na rozhodnutí antimonopolního úřadu,“ přibližuje šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala. Na instituci se obrátil neúspěšný uchazeč o zakázku.
Nepříjemnost čeká od podzimu na Brněnské přehradě. Kvůli opravě mostovky ze strany Povodí Moravy nastane úplná uzavírka hráze, jež se dotkne nejen motoristů, ale i pěších a cyklistů.
Náhradní trasu budou muset využívat až do konce příštího roku. Šoféři místo objedou okolo zoologické zahrady, nejbližší pěší most přes řeku Svratku je víc než půl kilometru daleko. Úvahy o provizorním řešení aspoň pro chodce zůstaly bez reálného výsledku.
Rušno bude také v Křížkovského u čtvrté brány výstaviště. Tamní křižovatku dělníci přestaví na kruhový objezd, aby pojmul více aut mířících k nové aréně. Oproti vedlejší Bauerově není Křížkovského tak vytížená, ale i tak řidiči musejí při průjezdu očekávat komplikace.