Na tahu do Vídně začíná uzavírka, přes Nové Mlýny postaví nový most

Že je čtyřicet let starý most na silnici I/52 u Pasohlávek nutné opravit, se ukázalo před necelými dvěma lety. Po vyhodnocení zátěžových testů jej silničáři zařadili do šesté kategorie na sedmistupňové škále. Zjistili, že do konstrukce zatéká a kotvy se můžou utrhnout. Okamžitě tak omezili dopravu.

Jen provizorní vojenský most „mamut“, který nad novomlýnskými nádržemi vztyčili, umožnil silnici, po níž denně projede až 12 tisíc aut, neuzavřít úplně. Hlasité bouchání, které provizorní most při přejezdu vydává, ale dnes o půlnoci utichne.



„Nejdřív dělníci demontují mostní provizorium. To potrvá asi deset dní, bezprostředně poté zbourají starý most a začnou stavět nový,“ potvrdila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová.

Podle ní má být kompletně hotovo v první polovině prosince. Náklady se vyšplhají asi na 350 milionů korun. Vedle samotného mostu jsou v sumě zahrnuty i úpravy krajských silnic v okolí, které po dobu stavby nového mostu poslouží coby objízdné trasy.

Ty jsou totožné jako předloni, kdy se provizorní most montoval a bylo nutné z něj na čtyři dny odvést dopravu. Ve směru na Vídeň řidiči pojedou přes Novou Ves, Drnholec, Dobré Pole a Březí. Z Rakouska zamíří na Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí a Novou Ves.

Auta zbrzdí třicítka i semafory

Právě tyto obce, přes které se povalí i nákladní doprava, se snaží zajistit, aby devítiměsíční uzavírka byla pro jejich obyvatele co nejsnesitelnější.

„Prosadili jsme si nový přechod u základní školy a zákaz zastavení před zdravotním střediskem a hasičskou stanicí, aby v případě nutnosti nebyly problémy. Ve všech obcích na objízdné trase se navíc pojede třicítkou,“ upozornil starosta Drnholce Jan Ivičič (nez.).

V jeho obci budou auta překonávat i most přes Dyji, který je jedním ze sedmnácti, jež jsou v kraji v havarijním stavu. Aby nápor vydržel, silničáři nad něj postavili stejný provizorní most jako u Pasohlávek. A další takový stojí u Brodu nad Dyjí – i tady přes havarijní most.

Právě u mostů se do konce roku očekávají největší problémy. Dopravu totiž bude navíc usměrňovat semafor.

„Most je od obce vzdálený jen asi 250 metrů, takže hrozí, že než naskočí zelená, ucpe se celý Drnholec,“ obává se Ivičič.

Doufá, že alespoň časování intervalů světelné signalizace bude takové, aby se komplikacím předešlo. Vše však ukáže až středeční ostrý provoz.

Zvýšené dopravy se obávají i obce mimo objížďky

Proti autům se opevňují i okolní obce, přes něž oficiální objížďka nevede. Obávají se totiž, že řidiči, kteří se nechtějí tísnit v kolonách, si brzy najdou alternativní trasy. „Víme, jaká je realita. Když se mostní konstrukce stavěla, byly objížďky totožné a stejně řada aut jela přes Pasohlávky,“ řekla zdejší starostka Martina Dominová (Moravané).

Z opatrnosti proto v obci nainstalovali zábrany kolem základní a mateřské školy, aby děti nevběhly do silnice. „Nechali jsme udělat i nástřik vozovky, který zlepšil její brzdné vlastnosti. A policisté z Pohořelic slíbili, že proškolí naše pracovníky, aby v ranních hodinách zvládli dopravu usměrnit a dostat děti do školy komfortně a bezpečně. Také máme od ŘSD přislíbeno, že nainstalují dopravní značky zakazující tranzit,“ podotkla starostka.



Obavy z toho, že lidé budou hledat jiné objízdné cesty než oficiální, podle všeho nejsou liché. Už při minulé uzavírce policisté vypozorovali zvýšení provozu třeba mezi Valticemi až na Podivín a dále na dálnici D2, kam mířili řidiči od rakouských hranic, kteří by za normálních okolností využili spojnici mezi Mikulovem a Brnem.



Ti, kteří budou od Brna zajíždět do Rakouska, v létě pak i dál na chorvatské pláže, zase patrně využijí spíše cesty přes Znojemsko a hraniční přechod Hatě. Variantou, jak se rychleji z Mikulova dostat do Brna, je zase průjezd přes Hustopeče a pak na dálnici D2.



V Hustopečích, které jsou dopravou zatížené i za normálních okolností, už s možnými komplikacemi počítají. „Nemyslím, že nás to postihne výrazně, nicméně pokud by se stalo, jsme schopni přeprogramovat semafory tak, abychom dopravu usměrnili,“ uvedla starostka Hana Potměšilová (nez.).

Podle informací starostů plánuje ŘSD využít mobilní aplikace, na které už jsou řidiči zvyklí, a jejich prostřednictvím odklánět tranzit na hlavní dálniční tahy D1 a D2.

Po mostním provizoriu se jezdilo od prosince 2018: