Oprava cest na Ústředním hřbitově v Brně se vyšplhá až na 400 milionů

Utekly dva roky a suma na rekonstrukci se vyšplhala dokonce na víc než 400 milionů korun. Náměstek brněnské primátorky Jaroslav Suchý (KDU-ČSL) však paradoxně na dotaz MF DNES bez dalšího vysvětlení uvedl, že cena není vyšší, ale naopak se celkovou částku podařilo přibližně o sto milionů snížit.

Nově se podle něj například nepočítá s osvětlením zabudovaným přímo v chodnících. To by totiž Brno nemohlo zaplatit z dotace, kterou chce získat. Tento týden radní schválili podání žádosti. Práce by mohly začít v příštím roce.

Město odhaduje, že dotace ministerstva životního prostředí bude činit 243 milionů. Zbytek - tedy 157 milionů - zaplatí z vlastního rozpočtu.

„Stávající systém odvodnění nevyhovuje potřebám zeleně, navíc velmi zatěžuje městský kanalizační systém. Nově budou cesty propustné a závlahu budou odvádět k okolní vegetaci, hlavně stromům. Dešťovka, která se nevstřebá tímto způsobem, se odvede pomocí sběrného potrubí do podzemní retenční nádrže. Vodu tak využijeme pro další zalévání,“ popsal Suchý.

Místo stávajících nepropustných asfaltových cest vzniknou štěrkové retenční trávníky. Neproniknutelné povrchy se mají zredukovat o 61 procent. Zbylé cesty zůstanou zpevněné kvůli požadavkům památkové ochrany a provozních potřeb hřbitova.