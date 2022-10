Jihomoravský kraj díky fotovoltaice sám vyrobí třetinu nakupované elektřiny

Instalace přinese úspory na energiích, i když se konkrétní částka aktuálně nedá přesně vyčíslit vzhledem k měnícím se cenám.

„Nicméně po dokončení všech plánovaných projektů v průběhu dalších tří let se předpokládaná výroba elektřiny na budovách kraje bude pohybovat ve výši asi 13 600 megawatthodin ročně. To uspoří až 30 procent z ročního nákupu elektrické energie hejtmanství a jeho příspěvkových organizací,“ vypočítala krajská mluvčí Alena Knotková.

V příštím roce dostanou solární panely domovy důchodců v Újezdu u Brna a Kyjově, střední školy ve Veselí nad Moravou a Bzenci nebo tišnovská nemocnice. Spolu s letošní instalací na Cejlu vystoupají náklady na téměř 30 milionů. Z vlastního rozpočtu zaplatí kraj dvě třetiny, zbytek peněz dostane od státu prostřednictvím dotace.

Brno plánuje panely na stovky budov

Do osazování městských budov solárními panely se pustilo i Brno. Oproti kraji má přitom mnohem ambicióznější plány. Chystá se vytvořit městskou solární elektrárnu, do níž zapojí stovky objektů. S finální vizí ale musí počkat na změnu zákona, aby šlo získané přetoky energie prodávat do distribuční sítě.

Smělý projekt dostala na starost nedávno založená městská společnost Sako Brno Solar. Momentálně má panely na střechách čtyř objektů. Pilotní instalace v režii zmiňované firmy se týkala domu s pečovatelskou službou v Horově a dvou bytových domů ve Vojtově ulici. Ještě před založením společnosti dostal panely také domov důchodců v Holásecké.

Soláry umístěné při pilotní instalaci na třech budovách ušetří příští rok městu zhruba 300 tisíc korun. Při celkových nákladech 1,8 milionu jde o návratnost šest let. Řádově mnohem vyšší úspory očekává firma od osazení dalších sedmi objektů ještě letos a asi 150 v příštím roce.

„Celkem ušetříme zhruba devět milionů ročně. Návratnost bude přibližně sedm let,“ upřesnil mluvčí firmy Michal Kačírek s tím, že půjde hlavně o školy, domovy důchodců a zdravotnická zařízení.