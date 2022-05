Všichni dvacítkou, auta na provizorním mostě pohlídá úsekové měření

Přestože silničáři před týdnem apelovali na řidiče, aby v brněnské Provazníkově ulici dodržovali sníženou dvacetikilometrovou rychlost, výzva nezabrala.

„Při nerespektování omezení na mostním provizoriu přes řeku Svitavu se tvoří nadměrný hluk a dochází ke škodám na konstrukci,“ vysvětlila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

Jak nyní zjistila MF DNES, ignorování pravidel poblíž Tomkova náměstí se řidičům nevyplatilo. Co nevidět je na zmíněném mostě, který silničáři dočasně zprovoznili kvůli stavbě velkého městského okruhu, nově pohlídají kamery.

„Je to tak, bude tam úsekové měření,“ potvrdil MF DNES brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) novinku, která v druhém největším českém městě bude poprvé v historii rozdávat pokuty.

A to kvůli tomu, že po provizorní konstrukci se začalo jezdit v pátek 6. května a místní si ihned začali stěžovat na hluk.

„Hned v sobotu jsem se byl na místě podívat, a pokud projel autobus nebo větší auto vyšší rychlostí, hluk byl opravdu hodně slyšitelný,“ uvedl starosta městské části Brno-sever Martin Maleček (SOL). Obrátil se proto na odbor dopravy magistrátu. „Byl jsem ujištěn, že se přijme opatření, aby auta rychlost dodržovala,“ dodal.

Důvodem pro první, byť dočasné, pokutované úsekové měření v Brně jsou podle Kratochvíla právě stížnosti na hluk, který se nese do okolí, a pak také bezpečnost samotné konstrukce.

„Dochází k masivnímu přenosu hluku do okolí, už tak tam teď lidé prakticky bydlí na stavbě. Diskutovali jsme s ŘSD i policisty, jestli jsme ve shodě, a nakonec jsme se domluvili, že tam měření musíme zavést. Hrozilo totiž, že by tam byl provoz jen jedna plus jedna (tedy místo dvou pruhů v každém směru jen jeden – pozn. red.), tak jsme se rozhodli, že raději zkusíme tuto variantu,“ nastínil Kratochvíl.

Kamery osadí do týdne

Právě provoz omezený do dvou pruhů si řidiči vyzkoušeli během prvního květnového týdne, když dělníci montovali provizorní most. A v dopravních špičkách se tvořily dlouhé kolony.

Technicky je podle Kratochvíla už vše dořešené a měřit se začne v nejbližších dnech. Pod dohledem kamer se ocitne přibližně dvousetmetrový úsek v obou pruzích ve směru k Husovickému tunelu.

„Předpokládáme, že montáž stihneme do týdne, přesný termín závisí na součinnosti stavby a ŘSD. Během dalšího týdne předpokládáme zajištění provedení metrologického ověření a pak už je možné uvést zařízení do ostrého provozu,“ sdělil zástupce obchodního ředitele Camea Technology Vít Široký s tím, že konkrétní datum určí policisté.

Statistické informace však systém začne sbírat ihned po instalaci, takže přinese podrobnosti o provozu v lokalitě.

Využije se technologie, kterou silničáři v minulosti používali na měření úsekové rychlosti při opravě D1.

Začíná se bourat

V Brně nastala stejná situace jako předloni poblíž Pasohlávek, když se opravoval most u novomlýnských nádrží. Ani tady řidiči nedodržovali přikázanou dvacítku. „Úsekové měření zaznamenalo 15 731 přestupků a na pokutách se vybralo přibližně 9,4 milionu korun,“ vyčíslil devítiměsíční anabázi starosta Pohořelic Miroslav Novák (ODS).

Stavba velkého městského okruhu u Tomkova náměstí v Brně mezitím pokračuje. Už dnes začne demolice starého mostu a do akce nastoupí těžká technika. „Pro řidiče se však nic nemění. Pořád se bude jezdit v režimu dvou pruhů v každém směru,“ ujistila mluvčí ŘSD Trubelíková, že omezení dopravy ve výrazně vytíženém úseku v plánu není.

Směrem k Husovickému tunelu řidiči jezdí po zmiňovaném mostním provizoriu a opačným směrem míří po polovině mostu. „Bude se bourat půlka směrem k lávce pro pěší,“ upřesnila Trubelíková.

Co se úsekového měření týká, v Brně se v poslední době skloňuje nejčastěji Husovický tunel, ve kterém už je nainstalovaná potřebná technologie. „Hlídač rychlosti“ je totiž součástí takzvaného systému na detekci přepravy nebezpečných látek. Rychlost se tady však v současné době neměří.