Mendlovo náměstí v Brně je spíše dopravním uzlem, po přestavbě ožije

6:12

Dnes je Mendlovo náměstí v Brně jen složitým dopravním uzlem, a příliš tak není náměstím v pravém slova smyslu. Už za rok to ale může být jinak. Úpravy prostranství chce Brno stihnout do oslav 200 let od narození zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela.