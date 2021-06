Likvidace varny drog zavřela ulici v Kyjově, město zaplatí dva miliony

Ty nejnebezpečnější látky a chemikálie byly ze dvou domů na třídě Komenského odstraněny už v dubnu 2019 při dvoudenním zásahu, jehož se účastnil i pyrotechnik.

Zbytek však v domech zůstal a dlouho se řešilo, která instituce zařídí jeho odstranění. Veškeré látky totiž stále patřily majiteli domů Františkovi Maturovi, který byl mezitím odsouzen na 11 let za nedovolenou výrobu a prodej drog a obecné ohrožení z nedbalosti.

„Ústřední orgány, které jsme požádali o součinnost, nás odkázaly na správní řád s tím, že máme konat my. Odklizení tak provádíme formou nařízené exekuce,“ informoval mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil s tím, úklid bude stát přes dva miliony korun. Městský úřad je bude následně vymáhat od Matury.



Od něj se snažil získat také souhlas s odklizením chemikálií, což se však nepodařilo.



„Proto jsme vydali rozhodnutí, ve kterém jsme majiteli nemovitostí uložili povinnost vymístit závadné látky a následně je uskladnit nebo je ekologicky zlikvidovat. Dostal přiměřenou lhůtu, aby to vykonal, kterou nesplnil,“ poznamenal Zdražil.

Část páteřní ulice je uzavřena

Akci provádí specializovaná firma, která se před pěti lety podílela i na odvozu a likvidaci nebezpečných látek v Nedvědici na Brněnsku. Zásah v Kyjově zabere minimálně pět dní.

„Pracovníci firmy doteď v nemovitostech nebyli, protože neměli možnost se tam legálně dostat. Nyní teprve zkoumají terén, což zabere většinu pondělí. Podle znaleckého posudku, o který se můžeme opírat, jsou na místě jednotky tun látek a chemikálií, a také víc než dvě desítky tlakových lahví. Ty půjdou pryč primárně, protože mohou sloužit jako akcelerátor v případě nějakého úniku,“ sdělil Zdražil.

Na celou operaci budou dohlížet tři desítky policistů, kteří budou korigovat dopravu. Třída Komenského bude mezi křižovatkami s ulicí Nětčickou a sídlištěm Zahradní uzavřena, a to i v noci. Do prostoru se dostanou pouze lidé, kteří tam bydlí, případně návštěvníci zdejšího obchodu.

Část třídy Komenského v Kyjově je uzavřená kvůli úklidu nebezpečných chemikálií.

„Snažíme se eliminovat hlavně auta. Obchod prodává náhradní díly a pokud je bude možné unést v ruce, není nutné k němu jezdit autem. Určité výjimky však jsou, protože třída Komenského je páteřní komunikací pro vjezd do města od Koryčan,“ řekl Zdražil.



Při předloňském zásahu ve varně bylo zadrženo pět lidí. Čtyři z nich dostali tresty od devíti do jedenácti let, zbylý podmínku. Mezi potrestanými byl i Miroslav Maňák, který byl nedávno odsouzen také za šest let starou vraždu mladíka, kterého předtím mučil a poté zakopal v lese.